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Украина в еврокубках: без сенсации и с предсказуемыми победами

Кирилл Стадниченко
16:14, 02 октября 2015
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Минувшая еврокубковая неделя принесла Украине две победы и одно поражение.

hronika.info

В самом интригующем противостоянии недели сенсации так и не произошло. Донецкому «Шахтеру» для того, чтобы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, необходимо было побеждать французский «Пари-Сен-Жермен». Однако, игра во Львове лишний раз обозначила разницу в классе между одним из лидеров украинского футбола и европейским грандом. Команды уровня мадридского «Реала» и ПСЖ «Шахтеру» сейчас объективно не под силу. А, значит, как сказал на послематчевой пресс-конференции наставник горняков Мирча Луческу, клуб будет бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы.

Что касается «Динамо» и «Днепра», то соперники у них были объективно слабее. И в этих матчах любой другой результат – кроме победы – воспринимался бы как неудача. И если «Динамо» действительно было на порядок сильнее «Маккаби», то днепропетровцам пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть норвежский «Русенборг». Впрочем, результат был достигнут. А это, в спорте, главное. И шансы на продолжение борьбы в плей-офф весной (у «Динамо» - в ЛЧ, а у «Днепра» - в ЛЕ) повышаются с каждым туром. 

«Динамо» доказало класс

Спустя две недели после стартовой ничьи с «Порту» (2:2) киевляне отправилось в гости к главному аутсайдеру группы. Тем не менее, абсолютной уверенности в достижении победного результата не было ни у кого. После трех лет без участия в Лиге чемпионов матч против «Порту» в исполнении подопечных Сергея Реброва получился далеко не идеальным. Да и «Маккаби», хоть и аутсайдер, но далеко не «андердог». Достаточно сказать, что в квалификации израильтяне выбили из розыгрыша чемпионов Чехии и Швейцарии – «Викторию» и «Базель» соответственно. Заведомо слабая команда на такие свершения однозначно не способна.

Reuters
 

В состав «Динамо» вернулся Ярмоленко, который пропустил стартовую игру с «Порту» из-за отравления. Тем не менее, выставить оптимальный состав Реброву снова не удалось. Теперь в лазарете оказался лучший игрок киевлян в поединке с португальцами Денис Гармаш. Зато место в «основе» снова получил парагвайский новичок команды Дерлиз Гонсалес. Это вызвало некоторое смущение, ведь парагваец провалил игру с «Порту». Но на сей раз Ребров не ошибся, и Дерлиз был на поле совсем не лишним.

Кто бы не играл в Израиле, всегда испытывает некий дискомфорт из-за местного климата. И «Динамо» не стало исключением. После матча игроки жаловались, что дышать было очень тяжело и они с трудом выдержали все 90 минут.

В этом смысле переоценить значение быстрого гола, забитого Ярмоленко уже на 4-й минуте, невозможно. Получив преимущество, динамовцы получили возможность играть по счету. Ситуация – лучше не придумаешь. Особенно для нынешнего «Динамо». Основная ставка была сделана на надежность, ошибки были сведены к минимуму, о контратаках подопечные Реброва тоже не забывали. И этот план сработал. В начале второго тайма динамовцы забили еще раз, после чего опасений за окончательный исход поединка уже не возникало. По большому счету, этот матч «Динамо» выиграло на классе.

Теперь все – в ожидании двухматчевого противостояния с лондонским «Челси». Посреди группового турнира команды проводят спаренные матчи, а затем «Динамо» в 5-м и 6-м турах еще по разу сыграет с «Порту» и «Маккаби».  Жаль, что нам не довелось сыграть с лондонцами в сентябре – ведь сегодня команда Жозе Моуриньо переживает далеко не лучший период. За три недели, видимо, много что поменяется, и вряд ли оборона «Челси» будет такой же «разобранной», как на старте сезона. Тем не менее, уже сейчас все поняли, что с нынешним Челси играть можно и нужно. К слову, во всех гостевых матчах нынешнего сезона подопечные Моуриньо пропускали не менее двух голов. В общем, сдержанный оптимизм перед дуэлью с чемпионом Англии вполне уместен.

Очевидно, что именно эта дуэль может стать ключевой в борьбе за вторую путевку в 1/8 финала. Первая, скорее всего, достанется «Порту». Ведь впереди у португальцев два матча с «Маккаби». И если они не проиграют сами себе, то наберут в этих матчах шесть очков и фактически гарантируют победу в групповом турнире.

«Шахтер» уткнулся в фаворитов

Донецкий «Шахтер» уже не первый год выступает в Лиге чемпионов и хорошо знает, как много в ней зависит от милости жребия. Скажем, год назад соперниками горняков были Порту, Атлетик и БАТЭ. И Шахтер вышел из той группы без особых проблем. Но год на год не приходится. И теперь среди соперников команды Мирчи Луческу – «Реал» и ПСЖ.

И сразу же нужно признать: эти соперники для нынешнего «Шахтера» неподъемны. Конечно, на бумаге шансы были, но на деле бороться с грандами оказалось слишком сложно. Уж очень велика разница в классе.

Тем не менее, свою порцию комплиментов за игру с ПСЖ «Шахтер» заслужил. Нужно отметить, что Луческу не мог рассчитывать на своего главного разрушителя в центре поля: после удаления в первом матче Тарас Степаненко получил одноматчевую дисквалификацию. На его место вышел Максим Малышев, который проводит первый полноценный сезон в «Шахтере» и который впервые в еврокубковых матчах получил место в стартовом составе.

Reuters


Но после перерыва она все же появилась. В раздевалке Луческу призвал своих подопечных сыграть смелее и рискованнее. И во втором тайме мы увидели совсем другой «Шахтер». Понятно, что и ПСЖ уже не был таким сконцентрированным, но «Шахтер» явно прибавил. И если бы Алекс Тейшера был более хладнокровным при использовании своих моментов, мы бы вполне могли стать свидетелями «камбэка». А так, довольствуемся тем что есть. Плохой счет при совсем неплохой игре.И пока «Шахтер» разбирался, что к чему, в его ворота влетели два мяча. Парижане были беспощадны. Они хладнокровно использовали свои моменты и вели себя очень солидно. Первый тайм не оставил нам никакой надежды.

Конечно, после 0:7 по итогам двух матчей – есть соблазн жестко пройтись по недостаткам команды. Но, все-таки, нужно понимать, с кем играл «Шахтер». «Реал» и ПСЖ, наряду с «Баварией» и «Барселоной» - главные фавориты Лиги чемпионов. И, наверное, самые мощные на сегодняшний день европейские клубы.

Луческу всё время обращает внимание на то, что у него – очень молодая полузащита. Он постепенно внедряет в состав Малышева и Коваленко. И нынешнему «Шахтеру» нужно время для того чтобы сыграться, заматереть, стать командой с амбициями и гордостью. А продолжение борьбы в Лиге Европы – совсем неплохой вариант для приобретения опыта и набивания шишек на высоком уровне.

Хотя, недооценивать нынешний «Мальме» нельзя. Скажем, ПСЖ и «Реалу» шведы уступили с общей разницей 0-4. А на стадии квалификации от Мальме пострадали весьма крепкие австрийский «Зальцбург» и шотландский «Селтик». В общем, следующий соперник «Шахтера» – вполне приличная команда, выступающая на групповой стадии Лиги чемпионов уже второй год подряд. И не факт, что даже эту команду «Шахтер» точно пройдет…

«Днепр» - три очка в труднейших условиях

Днепропетровцы откровенно «отскочили» в домашней игре с «Лацио» (1:1), после чего матч с «Русенборгом» обещал быть не менее сложным. Во всяком случае, в стартовой игре против французского «Сент-Этьена» норвежцы произвели очень неплохое впечатление (2:2).

И, как оказалось, между финалистом Лиги Европы и лидером чемпионата Норвегии, если и есть разница, то совсем минимальная. Мы увидели матч абсолютно равных соперников, в котором «Днепру» снова улыбнулась удача. Игра не изобиловала моментами, было очень много борьбы и очень мало футбола. А развязка наступила ближе к концовке. Сначала «Русенборг» не использовал свой первый стопроцентный шанс (ворота Днепра спасла перекладина), после чего сработало старое футбольное правило – не забиваешь ты, забивают тебе. И снова отличился Евгений Селезнев. В нынешней Лиге Европы за «Днепр» пока забивает только он.

Селезнев забил единственный гол
 

Команда из Днепропетровска снова добилась максимально возможного результата при весьма посредственной игре. Мирон Маркевич выпустил на поле только одного новичка – хорвата Томечака. Он сыграл довольно неплохо, но в целом команда выглядела тяжеловато. Точно так было и год назад, когда «Днепр» с большими потугами пробивался в весеннюю стадию турнира.

Тем не менее, переоценить значение этих трех очков для «Днепра» невозможно. Перед двухматчевым противостоянием с «Сент-Этьеном» украинская команда имеет 3-очковое преимущество над французами, что придаст команде Маркевича уверенности. Но самое важное, что теперь французам, а не днепропетровцам, нужно играть на победу. А «Днепр» окажется в излюбленной для себя ситуации, когда можно сосредоточиться на игре в обороне и ждать ошибки соперника. Собственно, на такой тактике команда Маркевича дошла до финала Лиги Европы в прошлом сезоне...

Кирилл Стадниченко

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