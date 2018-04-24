Украина в еврокубках: без сенсации и с предсказуемыми победами

В самом интригующем противостоянии недели сенсации так и не произошло. Донецкому «Шахтеру» для того, чтобы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, необходимо было побеждать французский «Пари-Сен-Жермен». Однако, игра во Львове лишний раз обозначила разницу в классе между одним из лидеров украинского футбола и европейским грандом. Команды уровня мадридского «Реала» и ПСЖ «Шахтеру» сейчас объективно не под силу. А, значит, как сказал на послематчевой пресс-конференции наставник горняков Мирча Луческу, клуб будет бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы.

Что касается «Динамо» и «Днепра», то соперники у них были объективно слабее. И в этих матчах любой другой результат – кроме победы – воспринимался бы как неудача. И если «Динамо» действительно было на порядок сильнее «Маккаби», то днепропетровцам пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть норвежский «Русенборг». Впрочем, результат был достигнут. А это, в спорте, главное. И шансы на продолжение борьбы в плей-офф весной (у «Динамо» - в ЛЧ, а у «Днепра» - в ЛЕ) повышаются с каждым туром.

«Динамо» доказало класс

Спустя две недели после стартовой ничьи с «Порту» (2:2) киевляне отправилось в гости к главному аутсайдеру группы. Тем не менее, абсолютной уверенности в достижении победного результата не было ни у кого. После трех лет без участия в Лиге чемпионов матч против «Порту» в исполнении подопечных Сергея Реброва получился далеко не идеальным. Да и «Маккаби», хоть и аутсайдер, но далеко не «андердог». Достаточно сказать, что в квалификации израильтяне выбили из розыгрыша чемпионов Чехии и Швейцарии – «Викторию» и «Базель» соответственно. Заведомо слабая команда на такие свершения однозначно не способна.

В состав «Динамо» вернулся Ярмоленко, который пропустил стартовую игру с «Порту» из-за отравления. Тем не менее, выставить оптимальный состав Реброву снова не удалось. Теперь в лазарете оказался лучший игрок киевлян в поединке с португальцами Денис Гармаш. Зато место в «основе» снова получил парагвайский новичок команды Дерлиз Гонсалес. Это вызвало некоторое смущение, ведь парагваец провалил игру с «Порту». Но на сей раз Ребров не ошибся, и Дерлиз был на поле совсем не лишним.

Кто бы не играл в Израиле, всегда испытывает некий дискомфорт из-за местного климата. И «Динамо» не стало исключением. После матча игроки жаловались, что дышать было очень тяжело и они с трудом выдержали все 90 минут.

В этом смысле переоценить значение быстрого гола, забитого Ярмоленко уже на 4-й минуте, невозможно. Получив преимущество, динамовцы получили возможность играть по счету. Ситуация – лучше не придумаешь. Особенно для нынешнего «Динамо». Основная ставка была сделана на надежность, ошибки были сведены к минимуму, о контратаках подопечные Реброва тоже не забывали. И этот план сработал. В начале второго тайма динамовцы забили еще раз, после чего опасений за окончательный исход поединка уже не возникало. По большому счету, этот матч «Динамо» выиграло на классе.

Теперь все – в ожидании двухматчевого противостояния с лондонским «Челси». Посреди группового турнира команды проводят спаренные матчи, а затем «Динамо» в 5-м и 6-м турах еще по разу сыграет с «Порту» и «Маккаби». Жаль, что нам не довелось сыграть с лондонцами в сентябре – ведь сегодня команда Жозе Моуриньо переживает далеко не лучший период. За три недели, видимо, много что поменяется, и вряд ли оборона «Челси» будет такой же «разобранной», как на старте сезона. Тем не менее, уже сейчас все поняли, что с нынешним Челси играть можно и нужно. К слову, во всех гостевых матчах нынешнего сезона подопечные Моуриньо пропускали не менее двух голов. В общем, сдержанный оптимизм перед дуэлью с чемпионом Англии вполне уместен.

Очевидно, что именно эта дуэль может стать ключевой в борьбе за вторую путевку в 1/8 финала. Первая, скорее всего, достанется «Порту». Ведь впереди у португальцев два матча с «Маккаби». И если они не проиграют сами себе, то наберут в этих матчах шесть очков и фактически гарантируют победу в групповом турнире.

«Шахтер» уткнулся в фаворитов

Донецкий «Шахтер» уже не первый год выступает в Лиге чемпионов и хорошо знает, как много в ней зависит от милости жребия. Скажем, год назад соперниками горняков были Порту, Атлетик и БАТЭ. И Шахтер вышел из той группы без особых проблем. Но год на год не приходится. И теперь среди соперников команды Мирчи Луческу – «Реал» и ПСЖ.

И сразу же нужно признать: эти соперники для нынешнего «Шахтера» неподъемны. Конечно, на бумаге шансы были, но на деле бороться с грандами оказалось слишком сложно. Уж очень велика разница в классе.

Тем не менее, свою порцию комплиментов за игру с ПСЖ «Шахтер» заслужил. Нужно отметить, что Луческу не мог рассчитывать на своего главного разрушителя в центре поля: после удаления в первом матче Тарас Степаненко получил одноматчевую дисквалификацию. На его место вышел Максим Малышев, который проводит первый полноценный сезон в «Шахтере» и который впервые в еврокубковых матчах получил место в стартовом составе.



Но после перерыва она все же появилась. В раздевалке Луческу призвал своих подопечных сыграть смелее и рискованнее. И во втором тайме мы увидели совсем другой «Шахтер». Понятно, что и ПСЖ уже не был таким сконцентрированным, но «Шахтер» явно прибавил. И если бы Алекс Тейшера был более хладнокровным при использовании своих моментов, мы бы вполне могли стать свидетелями «камбэка». А так, довольствуемся тем что есть. Плохой счет при совсем неплохой игре.И пока «Шахтер» разбирался, что к чему, в его ворота влетели два мяча. Парижане были беспощадны. Они хладнокровно использовали свои моменты и вели себя очень солидно. Первый тайм не оставил нам никакой надежды.

Конечно, после 0:7 по итогам двух матчей – есть соблазн жестко пройтись по недостаткам команды. Но, все-таки, нужно понимать, с кем играл «Шахтер». «Реал» и ПСЖ, наряду с «Баварией» и «Барселоной» - главные фавориты Лиги чемпионов. И, наверное, самые мощные на сегодняшний день европейские клубы.

Луческу всё время обращает внимание на то, что у него – очень молодая полузащита. Он постепенно внедряет в состав Малышева и Коваленко. И нынешнему «Шахтеру» нужно время для того чтобы сыграться, заматереть, стать командой с амбициями и гордостью. А продолжение борьбы в Лиге Европы – совсем неплохой вариант для приобретения опыта и набивания шишек на высоком уровне.

Хотя, недооценивать нынешний «Мальме» нельзя. Скажем, ПСЖ и «Реалу» шведы уступили с общей разницей 0-4. А на стадии квалификации от Мальме пострадали весьма крепкие австрийский «Зальцбург» и шотландский «Селтик». В общем, следующий соперник «Шахтера» – вполне приличная команда, выступающая на групповой стадии Лиги чемпионов уже второй год подряд. И не факт, что даже эту команду «Шахтер» точно пройдет…

«Днепр» - три очка в труднейших условиях

Днепропетровцы откровенно «отскочили» в домашней игре с «Лацио» (1:1), после чего матч с «Русенборгом» обещал быть не менее сложным. Во всяком случае, в стартовой игре против французского «Сент-Этьена» норвежцы произвели очень неплохое впечатление (2:2).

И, как оказалось, между финалистом Лиги Европы и лидером чемпионата Норвегии, если и есть разница, то совсем минимальная. Мы увидели матч абсолютно равных соперников, в котором «Днепру» снова улыбнулась удача. Игра не изобиловала моментами, было очень много борьбы и очень мало футбола. А развязка наступила ближе к концовке. Сначала «Русенборг» не использовал свой первый стопроцентный шанс (ворота Днепра спасла перекладина), после чего сработало старое футбольное правило – не забиваешь ты, забивают тебе. И снова отличился Евгений Селезнев. В нынешней Лиге Европы за «Днепр» пока забивает только он.

Команда из Днепропетровска снова добилась максимально возможного результата при весьма посредственной игре. Мирон Маркевич выпустил на поле только одного новичка – хорвата Томечака. Он сыграл довольно неплохо, но в целом команда выглядела тяжеловато. Точно так было и год назад, когда «Днепр» с большими потугами пробивался в весеннюю стадию турнира.

Тем не менее, переоценить значение этих трех очков для «Днепра» невозможно. Перед двухматчевым противостоянием с «Сент-Этьеном» украинская команда имеет 3-очковое преимущество над французами, что придаст команде Маркевича уверенности. Но самое важное, что теперь французам, а не днепропетровцам, нужно играть на победу. А «Днепр» окажется в излюбленной для себя ситуации, когда можно сосредоточиться на игре в обороне и ждать ошибки соперника. Собственно, на такой тактике команда Маркевича дошла до финала Лиги Европы в прошлом сезоне...

Кирилл Стадниченко