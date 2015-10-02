Обнародован состав сборной Испании на матч отбора Евро-2016 с Украиной

Главный тренер сборной Испании по футболу Висенте Дель Боске определился с игроками, которые будут готовится к двум последним матчам группового этапа квалификации Евро-2016 против Люксембурга и Украины, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

В состав команды вошли 23 футболиста:

вратари - Икер Касильяс («Порту», Португалия), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рико («Севилья»);

защитники - Даниэль Карвахаль («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Хорди Альба («Барселона»), Хуанфран («Атлетико»), Марк Бартра («Барселона»), Иньиго Мартинес («Реал Сосьедад»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия);

полузащитники - Серхио Бускетс («Барселона»), Бруно Сориано («Вильярреал»), Сеск Фабрегас («Челси», Англия), Иско («Реал»), Санти Касорла («Арсенал», Англия), Тьяго Алькантара («Бавария», Германия), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед», Англия), Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия);

нападающие - Альваро Мората («Ювентус», Италия), Педро («Челси», Англия), Пако Алькасер («Валенсия»), Нолито («Сельта»).

Как сообщал УНИАН, матч Украина – Испания состоится 12 октября в Киеве на НСК «Олимпийский».