Находящийся на грани исчезновения "Металлург" проведет матч с "Олимпиком" в Премьер-лиге

Матч между запорожским "Металлургом" и донецким "Олимпиком" состоится в установленные сроки, 3 октября, на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье, сообщает официальный сайт ФК "Металлург" (Запорожье).

Вход для болельщиков на стадион будет свободным.

«Запорожская областная федерация футбола и металлурговцы приглашают всех, кому небезразличен футбол в нашем регионе, на матч чемпионата Украины среди команд Лиги Пари-Матч между командами «МЕТАЛЛУРГ» (Запорожье) – «ОЛИМПИК» (Донецк), который состоится в субботу, 3 октября в 19 часов 30 минут на стадионе «Славутич-Арена», гласит объявление на сайте.

Также в сообщении говорится, что "матч состоится благодаря помощи неравнодушных людей, фанатов команды, при содействии областной и городской власти, и верим – пройдет при переполненных трибунах главной спортивной арены Запорожской области".

"Своим присутствием на стадионе мы - поклонники футбола города и области, покажем возможным будущим инвесторам, меценатам и всей Украине – как важен футбол и «Металлург» для всех нас! Дальнейшая судьба команды по-прежнему не решена. Давайте не оставаться в стороне!", - резюмируют в ФК "Металлург".

Как сообщал УНИАН, 8 сентября стало известно, что инвесторы прекращают финансирование ФК "Металлург" с 1 октября. А накануне главный тренер комнады Анатолий Чанцев и другие сотрудники клуба получили письменные уведомления о увольнении с работы. Кроме того, в адрес УПЛ поступило письмо от клуба о снятии с соревнований в Премьер-лиге.