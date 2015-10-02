Сборные России и Украины развели по разным группам при жеребьевке Евро по мини-футболу

Соперниками украинцев на групповой стадии будут команды Испании и Венгрии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно решению рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сборные России и Украины были разведены при жеребьевке по разным группам.

По расписанию турнира, 4 февраля 2016 года состоится матч Венгрия - Украина, а 6 февраля Украина - Испания.

Команды в ходе жеребьевки были разбиты на четыре группы (по 3 команды), где по две лучшие по итогам группового этапа выйдут затем в четвертьфинал.

Согласно процедуре жеребьевки 12 команд были распределены по корзинам следующим образом: хозяйка Сербия, действующий чемпион Италия, а также две команды с лучшим коэффициентом в рейтинге УЕФА (Испания и Россия) заняли первые позиции в четырех группах (Сербия автоматически попала в квартет А). На вторые позиции в группах были определены команды из второй корзины, в которую попали следующие четыре по рейтингу сборные (сборная Украины попала в корзину 2). Оставшиеся участники попали в корзину 3.

Чемпионат Европы по мини-футболу (футзалу) пройдет в Сербии со 2 по 13 февраля 2016 года.