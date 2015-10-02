Визит делегации УЕФА в Крым перенесен на неопределенный срок

Визит делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с Франтишеком Лауринецом в Крым откладывается на неопределенный срок, заявил пресс-атташе так называемого "Крымского футбольного союза (КФС)" Андрей Черный, сообщает ТАСС.

"Да, действительно поступила информация, что визит откладывается на неопределенное время, но не отменяется. С нашей стороны к визиту все готово," - сказал он.

Причина переноса даты визита пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что делегация УЕФА посетит открытие штаб-квартиры КФС в Симферополе, которое запланировано на 3 октября.

Лауринец был назначен специальным представителем УЕФА по Крыму 17 сентября на заседании исполкома организации. В марте он возглавлял делегацию УЕФА во время первого визита на полуостров.