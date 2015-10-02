Украина сохранила 8-е место в рейтинге еврокубков УЕФА

На счету команд нашей страны 39,083 балла, из которых ровно 4 балла заработаны в нынешнем сезоне 2015/16, сообщает официальный сайт УЕФА.

На этой неделе киевское "Динамо" в матче Лиги чемпионов обыграло израильский "Маккаби" (2:0), днепропетровский "Днепр" в игре Лиги Европы одолел норвежский "Русенборг" (1:0) и только донецкий "Шахтер" уступил в игре ЛЧ французскому ПСЖ (0:3).

Отметим. что очки наших команд делятся на пять, так как изначально в еврокубки было заявлено именно пять представителей Украины. Луганская "Заря" и полтавская "Ворскла" не смогли пройти квалификационный раунд и попасть в основной турнир Лиги Европы.

Украина значительно уступает соседям по турнирной таблице России, у которой 45,482 балла (5,900) в нынешнем сезоне. Россияне не потеряли ни одной команды в квалификации и выступают полным составом - 5 клубов. На этой неделе они одержали 4 победы (2 в Лиге чемпионов и 2 - в Лиге Европы) и одну ничью (ЛЕ).

Лидируют в рейтинге Испания, Германия, Англия, Италия, Португалия и Франция.

В рейтинге учитываются результаты последних пяти сезонов.

В отдельной таблице нынешнего сезона Украина занимает 14-е место, а лидирует Россия, опережающая Испанию и других лидеров общего рейтинга.