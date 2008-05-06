Финал Кубка Украины: милиция обещает ”пасти” фанов еще из Киева и Донецка

Более 5 тысяч работников милиции будут обеспечивать общественный порядок во время проведения финального матча на Кубок Украины по футболу между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), который пройдет 7 мая в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации, вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО, комментируя меры безопасности харьковских правоохранительных органов в связи с проведением Кубка.

С.СТОРОЖЕНКО заверил, что организаторы матча и работники правоохранительных органов сделают все, чтобы не допустить в городе и на стадионе «Металлист» вандализма и хулиганства, и что любые их проявления будут пресекаться должным образом.

«Будут введены адекватные меры безопасности, соответствующие милицейские подразделения перейдут на усиленный вариант несения службы. Будут задействованы более 5 тысяч работников милиции. Трагедия, произошедшая у наших соседей, сумчан, в Ахтырке, не должна повториться у нас, когда футбольные экстремисты – вандалы, люди, по моему мнению, не имеющие никакого отношения к футболу, разгромили стадион. …Конечно, мы не дадим разгуляться ни вандалам, ни экстремистам. Будут приняты такие меры безопасности, которые не позволят пронести запрещенные предметы, в том числе пиротехнические изделия и предметы, которыми можно нанести травмы и телесные повреждения другим зрителям. Мы ограничим проход на стадион людям в нетрезвом состоянии и детям до 14 лет без сопровождения взрослых», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

Он сообщил, что на матч в Харькове ожидается приезд свыше 20 тысяч гостей, около 14 тыс. – из Донецка и свыше 5 тыс. – из Киева.

С.СТОРОЖЕНКО надеется, что все, кто приедет в Харьков, с уважением отнесутся и к харьковчанам, и к городу, и к стадиону, который находится на реконструкции. «Если кто-то захочет начать в Харькове погромы или массовый беспорядок, то должен знать, что мы пойдем на возбуждение уголовных дел, аресты и предания суду, поскольку такое поведение к футболу и спорту не имеет никакого отношения. Любое проявление вандализма будет пресекаться жесточайшим образом», - заявил С.СТОРОЖЕНКО.

«Мы рассчитываем, - отметил он, - что контроль над фанатами будет установлен еще на пути из Киева и Донецка».

При этом он предупредил, что возможным наказанием за несоблюдение правил поведения болельщиками на стадионе может быть в будущем проведение матчей без зрителей.

В то же время С.СТОРОЖЕНКО обратился к харьковчанам с просьбой ограничить 7 мая выезды на личном автотранспорте по городу.

Заместитель губернатора также сообщил, что 7 мая пройдут торжества по случаю 100-летия харьковского футбола, в которых ожидается участие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

6 мая, сообщил С.СТОРОЖЕНКО, в Харьков прибудет сам Кубок, который в канун матча будет выставлен в витрине одного из ювелирных магазинов города.