Маркевич после игры с "Русенборгом": Даже когда забили не был уверен, что доведем игру до победы

Наставник днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич на пресс-конференции после игры с норвежским "Русенборгом" в Лиге Европы отметил боевой характер игры, сообщает официальный сайт ФК "Днепр".

«Русенборг» — команда с характером, поэтому даже когда мы забили, не был я на сто процентов уверен, что доведем игру до победы. На последней минуте у «Русенборга» был момент, чтобы сравнять счет. Но хорошо, что все так закончилось", - отметил Маркевич.

Также тренер затронул болезненную тему ротации состава: "У нас ушли ведущие футболисты, и нам их, конечно, не хватает. Пришедшие новички еще полностью не делают то, что мне бы хотелось. Уверенность, конечно, есть, но хотелось бы, чтобы было лучше".

Говоря о персоналиях, тренер отметил: "Федецкий как игрок сборной, наверное, действительно должен играть лучше. А что касается Эдмара, он проделал много черновой работы и, наверно, подсел в конце. Повторюсь, против нас играла хорошая команда, мобильная. Поэтому не удивительно, что в конце кто-то подсел".

Относительно вратаря Бойко, тренер отметил: "Он в первом тайме получил травму, и мы даже думали, что, возможно, придется его заменить. Но он доиграл до конца, и я ему за это благодарен".

Как сообщал УНИАН , "Днепр" выиграл у норвежского "Русенборга" в гостевом матче Лиги Европы со счетом 1:0.