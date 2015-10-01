Селезнев после матча с "Русенборгом": Практически не было сил и эмоций

Отдавший все силы игре бомбардир ответил после матча на вопросы телеканала «Футбол».

"Могу только сказать, что было очень тяжело. Если честно, практически не было сил, эмоций. Но хочу отметить, что дождь, поле не должны служить оправданием. Может быть, так было потому что сыграли уже достаточно много игр. Но главное — мы победили! У нас были моменты, что в первом тайме, что во втором. Так получилось, что забили уже после перерыва", - отметил Селезнев.

Также игрок добавил: "Сегодня, кроме голевого, у меня были моменты, просто я ими неправильно распорядился. Что касается критиков... Я не доказываю что-то им, а доказываю себе, что достоин играть в «Днепре», забивать на таком уровне, как Лига Европы".

"Вся команда забила этот гол, а не один я", - подытожил игрок "Днепра".

Как сообщал УНИАН , "Днепр" выиграл у норвежского "Русенборга" в гостевом матче Лиги Европы со счетом 1:0.