Ахметов надеется, что арбитр не испортит праздник

Президент футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Ринат АХМЕТОВ надеется, что арбитр финала Кубка Украины по футболу "не испортит праздник".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам на спортивно-тренировочной базе клуба.

"Я надеюсь, украинский арбитр отсудит так, что претензий к нему не возникнет. Очень важно, чтобы на поле главную роль играли футболисты, а не судьи. Хотелось бы, чтобы арбитр не испортил праздник ни одной из команд", - сказал Р. АХМЕТОВ.

Как известно, финал Кубка Украины по футболу между командами "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) состоится 7 мая в Харькове. На матче будет присутствовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.