Ахметов надеется, что арбитр не испортит праздник
09:55, 06 мая 2008Спорт
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На матче будет присутствовать Ющенко
Президент футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Ринат АХМЕТОВ надеется, что арбитр финала Кубка Украины по футболу "не испортит праздник".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам на спортивно-тренировочной базе клуба.
"Я надеюсь, украинский арбитр отсудит так, что претензий к нему не возникнет. Очень важно, чтобы на поле главную роль играли футболисты, а не судьи. Хотелось бы, чтобы арбитр не испортил праздник ни одной из команд", - сказал Р. АХМЕТОВ.
Как известно, финал Кубка Украины по футболу между командами "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) состоится 7 мая в Харькове. На матче будет присутствовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
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