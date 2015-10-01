"Днепр" обыграл "Русенборг" в матче Лиги Европы

В Тронхейме (Норвегия) завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Русенборг" принимал днепропетровский "Днепр" и проиграл со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в последние 15 минут игры.

Команды довольно осторожно начали матч и в первые минуты практически не атаковали. А затем, на протяжении матча на поле шла вязкая борьба на тяжелом поле при очень плохой погоде. В Тронхейме третий день постоянно идет дождь. В этой ситуации каждый опасный момент имел большое значение. А единственным голевым стал момент с участием игроков "Днепра". На 80-й минуте Матеус навесил с фланга, а Селезнев головой отправил мяч в ворота - 0:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В другом матче Группы G итальянский "Лацио" на своем поле обыграл французский "Сент-Этьен" со счетом 3:2.

Таким образом, у "Лацио" и "Днепра" теперь по 4 балла, а у "Русенборга" и "Сент-Этьена" - по 1.