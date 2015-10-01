Украинцы Гапонова и Жмуденко попали в основную сетку чемпионата Европы по настольному теннису

В Екатеринбурге (Россия) завершились квалификационные соревнования в личном турнире чемпионата Европы по настольному теннису, по результатам которых в основную сетку ЧЕ попали украинцы Анна Гапонова и Ярослав Жмуденко, сообщает официальный сайт соревнований.

В отборочном турнире Жмуденко выиграл все четыре матча в Группе 27 - у Эндрю Баггелли из Англии (3:1), Кестутиса Жеймуса из Литвы (3:1), Дениса Терна из Молдавии (3:0) и Николаса Чампода из Швейцарии (3:0).

В свою очередь, Анна Гапонова выиграла все три матча в своей Группе 7 - у Матейи Егер из Хорватии (3:0), Мерседес Нагиваради из Венгрии (3:1) и Кубры Тан из Турции (3:0).

Не смогли преодолеть квалификацию: Иван Катков, занявший в своей группе второе место (2/1), Александр Дидух, занявший третье место (1/2) и мужской дуэт Дидух / Катков, занявший третье место (1/2).

В основной сетке личного турнира напрямую стартуют освобожденные от отбора Татьяна Биленко, Маргарита Песоцкая и Коу Лей, в парном разряде – Биленко / Гапонова и Коу Лей / Жмуденко.

Как сообщал УНИАН, ранее женская сборная Украины выиграла бронзовые медали командного ЧЕ, а мужская команда заняла последнее 16-е место и выбыла из элитного дивизиона.

Чемпионат Европы по настольному теннису проходит в Екатеринбурге с 25 сентября по 4 октября.