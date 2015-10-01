Роналду забил 500-й и 501-й голы в карьере в матче Лиги чемпионов "Реал" - "Мальме"

Форвард испанского "Реала" (Мадрид) и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА против шведского "Мальме" сделал дубль, забив свой 500-й и 501-й голы в профессиональной карьере.

Примечательно, что голы в этой игре забивал только Роналду. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Реала".

В этой же группе ЛЧ соревнуюся донецкий "Шахтер" и французский ПСЖ. Матч между ними накануне во Львове завершился крупной победой французов - 0:3.

500-й гол Роналду (видео)