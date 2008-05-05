Три украинских команды вошли в рейтинг футбольных клубов мира
А первым стал Манчестер Юнайтед
Английский "Манчестер Юнайтед" возглавил рейтинг футбольных клубов мира, новую версию которого представила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
В десятку ведущих команд мира входят (в скобках - место в прошлом рейтинге):
1 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 277 очков
2 (1). "Челси" (Англия) - 263
2 (9). "Барселона" (Испания) - 263
4 (6). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 262
5 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 251
6 (12) "Бавария" (Германия) - 248
7 (4). "Севилья" (Испания) - 240
8 (3). "Милан" (Италия) - 235
9 (7). "Рома" (Италия) - 234
10 (10). "Арсенал" (Англия) - 233...
37. (43) «Шахтер» (Украина) – 175,5
61. (67) «Динамо» (Украина) – 149,0
150. (144) «Днепр» (Украина) - 94,5