Три украинских команды вошли в рейтинг футбольных клубов мира

21:31, 05 мая 2008
Спорт
1754

А первым стал Манчестер Юнайтед

Английский "Манчестер Юнайтед" возглавил рейтинг футбольных клубов мира, новую версию которого представила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

В десятку ведущих команд мира входят (в скобках - место в прошлом рейтинге):

1 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 277 очков

2 (1). "Челси" (Англия) - 263

2 (9). "Барселона" (Испания) - 263

4 (6). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 262

5 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 251

6 (12) "Бавария" (Германия) - 248

7 (4). "Севилья" (Испания) - 240

8 (3). "Милан" (Италия) - 235

9 (7). "Рома" (Италия) - 234

10 (10). "Арсенал" (Англия) - 233...

37. (43) «Шахтер» (Украина) – 175,5

61. (67) «Динамо» (Украина) – 149,0

150. (144) «Днепр» (Украина) - 94,5

Полный рейтинг на сайте IFFHS

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter