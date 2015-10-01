Тренер Русенборга: "В Днепре нужно опасаться трех игроков"

Помощник главного тренера «Русенборга» итальянец Андреа Лоберто в интервью официальному сайту норвежского клуба поделился своими впечатлениями о днепропетровском «Днепре», сообщает сайт фанатов ФК "Днепр".

«Я всю прошлую неделю изучал записи игр украинского клуба, а также присутствовал на игре против «Лацио». Эта команда выше классом, чем «Сент-Этьен» и матч против нее будет большим испытанием. Восемь месяцев назад «Днепр» играл в финале Лиги Европы и из одиннадцати игроков, которые вышли в Варшаве в стартовом составе, восемь еще в команде. Это говорит о многом. Мы принимаем высококачественную команду, которая играет жестко, но без грубости", - отметил Лоберто.

Также тренер выделил основных, по его мнению, игроков украиснкой команды: "Состав «Днепра» сбалансированный, опытный и зрелый, со средним возрастом около 29-ти лет. Но все футболисты поддерживают высокую командую скорость. Однако есть три игрока, которых нужно остерегаться больше всего. Нападающий Евгений Селезнев, целенаправленный форвард, который много работает на команду, и он очень опасен в штрафной площадке. Вингер Матеус, свободно играющий на обоих флангах и имеющий очень сильную левую ногу. Диспетчер Руслан Ротань, одинаково хорошо играющий обеими ногами и здорово действующий в отборе".

"Но, несмотря на многие сильные качества, у Днепра есть слабые места. Кроме того, украинцы, как правило, играют на полях большего размера, и мы можем этим воспользоваться на нашем стадионе "Леркендаль"», — закончил Лоберто.

Как сообщал УНИАН, матч "Русенборг" - "Днепр" состоится в Тронхейме сегодня, 1 октября. Начало игры в 20.00 по киевскому времени.