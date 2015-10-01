Украинка Козлова не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте

Игра завершилась со счетом 3:6 3:6, сообщает Большой теннис Украины.

Украинская теннисистка не удержала преимущество в начале первого сета, когда вела с брейком. Хибино сравняла счет (3-3), а дальше не отдала сопернице ни одного гейма в партии. Во втором сете уже японка вышла вперед, но затем Козлова сделала обратный брейк (3-3). И здесь повторился сценарий первой партии, когда в концовке три гейма подряд выиграла Хибино.

Как сообщал УНИАН, накануне, в поединке второго круга украинка оставила за бортом соревнований пятую сеяную Катерину Синиакову. Для Козловой это также первый выход в 1/4 финала на турнирах WTA.