Украинка Козлова не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте
13:05, 01 октября 2015Спорт
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира Tashkent Open категории WTA International, в котором украинка Екатерина Козлова уступила Нао Хибино из Японии.
btu.org.ua
Игра завершилась со счетом 3:6 3:6, сообщает Большой теннис Украины.
Украинская теннисистка не удержала преимущество в начале первого сета, когда вела с брейком. Хибино сравняла счет (3-3), а дальше не отдала сопернице ни одного гейма в партии. Во втором сете уже японка вышла вперед, но затем Козлова сделала обратный брейк (3-3). И здесь повторился сценарий первой партии, когда в концовке три гейма подряд выиграла Хибино.
Как сообщал УНИАН, накануне, в поединке второго круга украинка оставила за бортом соревнований пятую сеяную Катерину Синиакову. Для Козловой это также первый выход в 1/4 финала на турнирах WTA.
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