Сборная Украины по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальный сборных, в котором команда Украины поднялась на пять строчек.

Команда Михаила Фоменко переместилась с 29-го на 24-е место, сообщает официальный сайт ФИФА. На данный момент на счету украинцев 874 балла. Наша команда, в частности, опередила сборные Мексики, Дании, США, Албании и Шотландии. Лидером мирового рейтинга по-прежнему является сборная Аргентины. Далее расположились команды Германии и Бельгии, Португалии, Колумбии, Испании, Бразилии, Уэльса, Чили и Англии. Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 5 ноября.

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