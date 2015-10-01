Сборная Украины по футболу поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
12:29, 01 октября 2015Спорт
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальный сборных, в котором команда Украины поднялась на пять строчек.
Сборная Украины / ffu.org.ua
Команда Михаила Фоменко переместилась с 29-го на 24-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.
На данный момент на счету украинцев 874 балла.
Наша команда, в частности, опередила сборные Мексики, Дании, США, Албании и Шотландии.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему является сборная Аргентины. Далее расположились команды Германии и Бельгии, Португалии, Колумбии, Испании, Бразилии, Уэльса, Чили и Англии.
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 5 ноября.
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