Лига Европы, 2-й тур, "Русенборг" - "Днепр" - 0:1: онлайн-трансляция

Это будет игра 2-го тура группового этапа соревнований.

Уйдя от поражения на родном поле в поединке с итальянцами из "Лацио" на последней минуте (1:1), игроки "Днепра" оказались на равных с остальными соперниками по группе после 1-го тура. В параллельном матче во Франции норвежцы и хозяева из команды "Сент-Этьен" также недосчитались очков - 2:2. У всех команд по 1 очку. Таким образом, в ближайший четверг состоится своеобразный перезапуск в Группе G, в которой финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы "Днепр" видит себя одним из главных претендентов на выход в 1/16 финала.

"Днепр" еще никогда не встречался с норвежскими клубами в еврокубках. В свою очередь, "Русенборг" имеет удручающую статистику - четырежды пересекался с украинскими командами и проиграл 7 матчей из 8-ми. А по сумме двух матчей он проиграл все четыре противостояния. Если у одесского "Черноморца" (Кубок УЕФА 1990/91) норвежцы выиграли на своем поле 2:1, то в гостях проиграли 1:3. Кроме того, два раза они уступили харьковскому "Металлисту" (Лига Европы 2012/13) и дважды по два раза киевскому "Динамо" (Кубок обладателей кубков 1965/66 и Лига чемпионов 1999/2000).

Накануне сегодняшнего матча главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич отметил: "Я просматривал игры "Русенборга" с «Сент-Этьеном», «Стяуа» и нашу игру с «Лацио». Пока из этих команд «Русенборг» показывает лучшую игру. Нам будет непросто, но мы тоже постараемся показать свои козыри. Нам нужно как можно скорее забыть прошлый сезон. Наша группа непредсказуема, борьба будет до конца".

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с минимальным преимуществом считается "Днепр". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,61 к 1, в то время как на победу "Русенборга" 2,70 к 1, а на ничью - 3,16 к 1.

Матч "Русенборг" - "Днепр" начнется в Тронхейме в 20.00 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Русенборг: 1. Андре Хансен, 5. Эйльфссон, 11. Миккельсен, 14. Бьердаль, 15. Седерлунн, 16. Шельвик, 20. Сельнес, 21. Мидтше, 22. Свенссон, 23. Херланн, 24. Конрадсен

Запасные: 12. Хансекн Ал., 3. Дорсин, 7. Йенсен, 10. Вильяльмссон, 18. Стамнестро, 19. де Ланлай, 32. Сетер

Днепр: 71. Бойко, 12. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 8. Эдмар, 22. Томечак, 25. Федорчук, 29. Ротань, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 36. Андерсон Пико, 15. Чигринский, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич

Букмекеры считают этот матч игрой двух абсолютно равных соперников. В то же время, специалисты и ветераны футбола отдают преимущество игрокам украинского клуба. Оправдают ли аванс? В любом случае "Днепру" нужна победа.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Днепр" развел мяч с центра поля. Пас вперед из глубины поля - Матеус не успевает догнать мяч.

2. Ответ "Русенборга" - Седерлунн отдавал пас на фланг, но партнер по команде не понял его замысла. Атака сорвана.

3. Пока идет позиционная игра, команды присматриваются друг к другу.

4. Ротань разыграл угловой с Матеусом - мяч перехватили защитники.

5. Вторая волна атаки "Днепра" - Федецкий у кромки поля столкнулся с защитником "Русенборга".

6. Еще одна атака "Днепра". С фланга шел пас на Селезнева, но немного неточный. Вратарь Хансен был первым на мяче.

7. Некое подобие атаки "Русенборга" с участием Свенссона и Конрадсена. Бойко спокойно ловит мяч.

8. Моментальный ответ "Днепра". Томечак ударил из-за линии штрафной - прямо в руки вратарю.

9. Мидтше грубо сфолил на Эдмаре в центре поля. Судья пока ограничиватется устными предупреждениями.

10. Томечак выводил на удар Эдмара - Седльнес подставился и выбил мяч на угловой.

11. После подачи углового мяч попал в руку Седерлунну - судья не усмотрел пенальти в этом эпизоде.

12. Конрадсен потерял мяч на фланге, лишив свою команду перспективной атаки.

13. Очень неприятная погода в Тронхейме - дождь и промозглый ветер.

14. Пытается комбинировать "Днепр", но соперник плотно играет в обороне.

15. Томечак вновь оказался на острие атаки и пытался перебросить мяч через вратаря. Не получилось...

16. Миккельсен прервал очередную атаку "Днепра" выбив головой мяч за боковую линию.

17. Мидтше ворвался в штрафную и едва не вышел на ударную позицию. В последний момент потерял мяч игрок в борьбе с защитниками "Днепра".

18. Селмес сбил Селезнева, когда "Днепр" только начинал ответную атаку.

19. В очередной атаке "Днепра" Томечак и Эдмар не поняли друг друга - мяч ушел за лицевую линию.

20. Пас Томечаку из глубины поля прервал вратарь "Русенборга".

21. Седерлунн сыграл рукой в центре поля, получая мяч от партнера.

22. Федецкий заработал угловой для "Днепра" в борьбе на фланге.

23. Неудачно разыграли стандарт гости.

24. Миккельсен в очень быстрой ответной контратаке ударил по воротам из-за штрафной - попал прямо во вратаря.

25. Очень тяжелое поле, мягко гокоря, не способствует комбинационной игре.

26. Норвежцы провели фланговую атаку - Мидтше завершал ее ударом с линии штрафной, выше ворот.

27. Миккельсен потерял мяч в очередной атаке "Русенборга" в борьбе с защитником.

28. Еще одна атака норвежцев - Хелланд пробил, Бойко кулаками отбил мяч.

30. Норвежцы контролируют мяч в последние минуты.

31. Херланн попал мячом в руку Матоса - штрафной в польу хозяев.

32. Хеллан подал штрафной - Бойко вновь кулаками выбил мяч.

33. Конрадсен простреливает в штрафную - мяч попадает в Федорчука, угловой.

34. Рукой сыграл Бьерндаль, после подачи углового. Сорвал атаку своей команды.

35. Папа Гуйе грубо нарушил правила. Судья вновь обходится без карточки.

36. Комбинация "Днепра" закончилась пасом Федецкого на Федорчука и ударом последнего - мимо ворот.

37. Томечак налетел на Шельвика на фланге - опасный штарфной для норвежцев.

38. Хеллан подал штрафной - защитники выбили мяч.

39. Пас на Матеуса на фланг из глубины поля оказался неудачным - защитник заблокировал игрока днепропетровцев.

40. Эдмар сбил Свендссона в цетре поля - грубый фол.

41. Теперь Мидтше не получил пас в углу поля у ворот соперника проиграв борьбу Лео Матосу.

42. Затяжная атака хозяев поля завершилась потерей мяча и фолом Мидтше на Матеусе.

44. Федецкий То ли бил, то ли простреливал вдоль ворот - мяч забрал вратарь.

45. Теперь Селезнев шел в атаку - ащитники выбил мяч у него из-под ног в направлении вратаря.

Артбитр добавил 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ

Весьма блеклый первый тайм в исполнении обеих команд. С одной стороны. соперники откровенно робко начали игру и долго присматривались друг к другу. С другой, присмотревшись, уже играли на разбитом поле. Ненастная погода в Тронхейме стоит уже третий день. И как не пытались уберечь поле работники стадиона перед игрой, полутора часов (с учетом разминки) было достаточно, чтобы привести его в полную негодность. А комбинировать на таком газоне чрезвычайно тяжело...

Тем не менее, обе команды должны атаковать, что собственно говоря они и делают. Потеря очков на старте, в первом же туре, не оставляет других вариантов, кроме как побеждать.

"Днепр" повыше классом - ему и карты в руки.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Норвежцы развели мяч с центра поля.

Замена у "Русенборга" - де Ланлай вместо Херланна

47. И сразу же атака "Днепра" - Селезнев не успел развернуться и как следует пробить по воротам. Защитник заблокирвоал удар.

48. Угловой разыграли гости неудачно, но во второй волне атаки заработали еще олдин корнер. Свенссон выбил мяч за лицевую линию.

49. Ротань подал угловой на Селезнева - тот в борьбе с вратарем нарушил правила.

50. Ответ Русенборга - удар Садерлунна мимо ворот.

51. Эйльфссон нарушил правила на Селезнева в центре поля. Тактический фол, чтобы сорвать атаку "Днепра".

52. ТОМЕЧАК!!!! То ли бил, то ли отдавал пас на Матеуса... В общем. мяч ушел за линию ворот. Опасная атака "Днепра".

53. Теперь Селезнев бил с разворота - мимо ворот. Пытавшийся переравить мяч в ворота Томечак не успел к мячу.

54. Ответ хозяев - Микельсен потерял мяч в борьбе с Федецким.

55. В атаке "Днепра" уже Селезнев теряет мяч в борьбе с защитниками.

56. Норвежцы контролируют мяч в центре поля.

57. Фэйр-плей от "Днепра" - остановили атаку когда соперник остался в меньшинстве.

58. Еще одна опасная атака гостей - Селезнев пробивал после навеса Матеуса, но удар получился сликом неточным. Мяч полетел вдоль ворот.

59. Федорчук решил пробить метров с 30-ти - намного выше ворот.

60. Дуглас выбил мяч из штрафной после прострела с фланга де Ланлая.

61. Эрикссон грубо нарушил правила на Селезневе - вновь сдья обходится без карточки.

62. Федецкий очень опасно прострелил с фланаг в ноги защитников - угловой.

63. Ротань подал угловой - точно в руки вратарю Хансену.

64. Идет возня в центре поля с многочисленными обоюдными ошибками.

65. Еще одна атака "Днепра" заканчивается тем, что Матос теряет мяч на линии штрафной.

66. Многоходовка "Днепра" завершается грубой ошибкой Дугласа - мяч в ауте.

67. Атака "Русенборга" - Мидтше упускает мяч в борьбе с Дугалсом на фланге.

68. Папа Гуйе прервал атаку норвежцев выбив мяч из штрафной. Навес шел с фланга.

69. Матеус навешивал в штрафную с фланга - лишком неточно.

70. Замена в Русенброге - Йенсен вместо Мидтше.

71. Замена в "Днепре" - Лучкевич вместо Томечака.

72. Атака хозяев завершается тем, что Свендсен теряет мяч у боковой линии. Аут в пользу "Днепра".

73. На Селезневе нарушили правила норвежцы - опасный штрафной для днепропетровцев.

74. Ротань навесил со штрафного - защитники в борьбе выбили мяч.

75. Матеус прошел по флангу, но упустил мяч за лицевую линию.

76. Матос и Йенсен столкнулись - травма у игрока "Днепра".

77. Федорчук нарушил правила у своей штрафной - стандарт пробьют наровежцы.

78. ПЕРЕКАЛАДИНА!!! Элефссон бил буквально с пяти метров и не попал в ворота. Защитиники выбили мяч на угловой.

79. Удар после розыгрыша углового Йенсена - мимо ворот.

80. ГООООООООЛЛЛЛЛЛ!!! СЕЛЕЗНЕВВВВ!!! 1:0

81. Ответная контратака "Днепра" - Матеус навесил, Селезнев головой отправил мяч в ворота. Не забиваешь ты - забивают тебе.

82. "Русенборг" идет в атаку, но гости уже перестроились - все в обороне.

83. Федецкий упустил мяч за лицевую линию после атаки норвежцев - угловой.

84. Замена в "Днепре" - Бруно Гама вместо Селезнева.

85. Проход по флангу Йенсена заканчивается столкновением с Федецким и угловым.

86. После розыгрыша углового Ротань и Матеус совместными усилиями выбили мяч.

87. Бруно Гама пробил по воротам с убойной позиции - вратарь отбил мяч кулаками.

88. Папа Гуйе оригинально под ногой пропустил мяч на Бойко и прервал атаку соперника.

89. Бруно Гама поетрял мяч в атаке у линии штрафной "Русенборга".

90. Замена в "Днепре" - Чеберячко вместо Матеуса.

Арбитр добавил 3 минуты

90+2. ЧЕБЕРЯЧКО!!!! Едва вышел на поле и имел стопроцентный момент забить гол - мяч прошел совсем рядом со штангой.

90+3. Предупреждение получает Ротань - сначал едва не вышел на ударную позицию, а потеряв мяч схватил за футболку соперника.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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