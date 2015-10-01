Сестры Музычук вошли в десятку сильнейших шахматисток мира в рейтинге ФИДЕ

Международная федерация шахматных ассоциаций (ФИДЕ) опубликовала новый октябрьский рейтинг сильнейших шахматистов мира, где украинки Анна и Мария Музычук входят в Топ-10, сообщает официальный сайт ФИДЕ.

Согласно рейтингу Анна Музычук находится на 4-м месте, имея в своем активе 2549 пунктов. В свою очередь, Мария Музычук расположилась на 8-м месте - 2528 пунктов.

Лидерами рейтинга являются Хоу Ифань (Китай), Хампи Конеру (Индия) и Нана Дзагнидзе (Грузия).

В свою очередь, в мужском рейтинге лучшим из украинцев является Василий Иванчук. занимающий 27-е место. Финалист Кубка мира-2015 в Баку Павел Эльянов на 32-й позиции.

Тройку сильнейших шахматистов мира составляют Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамуру (США) и Веселин Топалов (Болгария).