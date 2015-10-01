Луческу после второго поражения в Лиге Чемпионов: Будем играть за третье место

Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции, передает официальный сайт клуба.

"Результат очень забавен. Полагаю, мы не заслуживали этого. Для меня было важно, чтобы мы оставили приятное впечатление после сегодняшнего матча. Мы играли с двумя очень серьезными соперниками", - отметил тренер.

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По словам Луческу, ""Реал" и ПСЖ - это команды, которые созданы для того, чтобы выступать в Лиге чемпионов. В них собраны футболисты с большим опытом в возрасте 25-30 лет, которые демонстрируют хорошую игру. В нашей же команде средняя линия - совсем молодые ребята от 18 до 23 лет. В самом начале нас сбил с толку гол Орье, нарушился игровой ритм. Затем не реализовали моменты Гладкий и Кучер".

Тренер "Шахтера" отметил, что в перерыве сказал футболистам больше рисковать и идти в атаку.

"К сожалению, не удалось забить, хотя у нас были возможности, рисунок игры изменился. Наши молодые футболисты старались, но спешили. Не все удавалось в этом матче", - отметил наставник команды.

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"ПСЖ одержал победу абсолютно заслуженно. Они прекрасно использовали свои моменты. Будем играть за третье место. Даже показывая очень хороший футбол, мы не сможем соперничать на равных с «Реалом» и ПСЖ", - подытожил Луческу.

Как сообщал УНИАН, во Львове завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" принимал французский "Пари-Сен-Жермен" и проиграл со счетом 0:3. Судьба матча была решена еще в самом начале первого тайма.