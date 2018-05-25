Лига чемпионов: яркие моменты 2-го тура

Второй тур Лиги чемпионов УЕФА подарил болельщикам кроме привычных эмоций и напряжения еще и обилие голов - то, ради чего и стремяться на стадион и к экрану телевизора вечером посреди недели миллионы фанов по всей Европе. 52 гола в 16 матчах - в среднем, больше чем по 3 мяча за игру.

Своб лепту в эти голы внесли и украинские команды. Правда, если "Динамо" предсказуемо забивало в ворота "Маккаби", то "Шахтер" также предсказуемо пропускал от ПСЖ. Сенсацию горняки преподнести так и не сумели.

Гол Андрея Ярмоленко в самом начале матча "Маккаби" - "Динамо" на корню убил всяческую интригу в игре на новеньком красавце-стадионе в Хайфе.

В параллельном матче Группы G португальский "Порту" преградил путь к победе английскому "Челси". Более того, португальцы и вовсе обыграли футболистов из Лондона - 2:1.

Леверкузенский "Байер" так и не смог остановить "Барселону" на пути к очередной виктории. Каталонцы необедимы даже без травмированного Месси.

Автором главной сенсации тура стал белорусский БАТЭ. Команда Борисовского завода автотракторного электрооборудования обыграла "Рому" - один из самых титулованных клубов Италии и гранда европейского футбола.

А вот кто не испытал никаких проблем в этом туре, так это мюнхенская "Бавария", забившая пять безответных голов в ворота загребского "Динамо" - 5:0.

Еще одной сенсацией, но далекот не такой громкой как в Борисове, стала победа греческого "Олимпиакоса" в Лондоне над "Арсеналом" - 2:3.

Французский "Лион" на своем поле не смог справиться с испанской "Валенсией", чем создал себе очень большие проблемы с точки зрения выхода в плей-офф турнира - 1/8 финала.

А вот петербургский "Зенит", напротив, сумел обыграть бельгийский "Гент" (2:1) и вырвался в единоличные лидеры группы со 100-процетным показателем - 6 очков из 6 возможных.

Второй игровой день тура открывал матч в Астане, где дебютант Лиги чемпионов сенсационно отобрал очки у турецкого "Галатасарая" - 2:2. Сенсация номер два этого тура. Комичность момента заключается в том, что три из четырех голов команды забивали... в свои ворота.

В этой же группе испанский "Атлетико" из Мадрида на своем поле проиграл португальской "Бенфике" - 1:2.

Немецкая "Боруссия" из Менхенгладбаха ничего не смогла противопоставить английскому "Манчестер Сити" - 1:2.

А вот туринский "Ювентус" на своем поле весьма уверенно справился с таким грозным соперником, как действующий обладатель трофея Лиги Европы испанская "Севилья" - 2:0. Гостям не помог даже Евгений Коноплянка (спиной).

"Манчестер Юнайтед" не без проблем, но все же доказал свое превосходство над немецким "Вольфсбургом" - 2:1.

А российский ЦСКА в Москве уже после первого тайма выигрывал у голландского ПСВ со счетом 3:0. Отличились Сейду Думбия (дубль) и Ахмед Муса. Но, во втором тайме голландцы едва не отыгрались, поразив ворота голкипера сборной России Игоря Акинфеева дважды - 3:2.

Великий и неподражаемый Криштиану Роналду в отсутствие своего главного оппонента Лео Месси светит еще ярче. Любители футбола из скромного шведского городка Мальме были удостоены чести лицезреть два гола-шедевра в исполнении португальца - "Мальме" проиграл "Реалу" со счетом 0:2.

А вот "Шахтер" крупно проигрывает во второй раз подряд. После "оплеухи" двухнедельной давности от "Реала" (0:4) сейчас настал черед французского ПСЖ. Парижане были менее жестоки по отношению к горнякам - "всего лишь" 0:3. В этом матче первый свой гол в нынешнем сезоне в ЛЧ забил Златан Ибрагимович.

Кирилл Стадниченко