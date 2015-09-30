"Шахтер" проиграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

Во Львове завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" принимал французский "Пари-Сен-Жермен" и проиграл со счетом 0:3.

Судьба матча была решена еще в самом начале первого тайма.

Парижане достаточно пассивно начали игру, но в первой же своей атаке, уже на 7-й минуте, забили гол. Орье замкнул передачу партнера с фланга ударом головой в угол ворот. А в середине тайма, на 23-й минуте, Давид Луис в точно такой же ситуации переправил мяч в ворота горняков коленом. Наконец, в самой концовке игры, в добавленное арбитром время, на 92-й минуте гол забил Златан Ибрагимович, впервые отличившийся в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Лига чемпионов. 2-й тур.

Астана - Галатасарай - 2:2

ЦСКА - ПСВ - 3:2

Манчестер Юнайтед - Вольфсбург - 2:1

Шахтер - ПСЖ - 0:3

Мальме - Реал Мадрид - 0:2

Атлетико - Бенфика - 1:2

Боруссия М - Манчестер Сити - 1:2

Ювентус - Севилья - 2:0