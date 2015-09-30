Украинский баскетболист Кравцов стал игроком московского ЦСКА

Соглашение с украинским баскетболистом рассчитано до конца декабря нынешнего года, но может быть расторгнуто по истечении каждого месяца, сообщает официальный сайт ЦСКА.

В то же время, тренерский штаб не исключает, что игроку будет предложено остаться в команде до окончания сезона, если он докажет право на место в составе в конкурентной борьбе. Контракт вступает в силу после прохождения медосмотра, который пройдет завтра.

Кравцов прилетел сегодня в Москву из Киева и сразу отправился на тренировку ЦСКА, где его впервые увидели приглашенные на открытую часть занятия болельщики.

Уроженец Одессы начал профессиональную карьеру в БК «Киеве» (2005-10), затем еще два сезона провел в «Донецке». За это время Кравцов трижды признавался лучшим центровым чемпионата Украины, а в 2012 году стал чемпионом страны. После этого провел по сезону в составе «Детройта» и «Финикса». Его средние показатели в НБА – 2,2 очка, 1,4 подбора, 0,2 передачи, 0,1 перехвата, 0,2 блок-шота за 6,3 минуты в 45 матчах. Минувший сезон баскетболист провел в китайском «Фошань Дралайонс».

Кравцов является игроком сборной Украины, за которую выступал на Евробаскете-2011 (7,0 очка, 6,6 подбора) и Евробаскете-2013 (7,4 очка, 4,5 подбора, 2,0 блок-шота).

Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА: "В тех обстоятельствах, в которых мы оказались, мы изучали рынок игроков, чтобы найти центрового, который будет обладать мастерством, опытом, мотивацией и желанием помочь ЦСКА в трудный период. Мы остановили свой выбор на Славе, который, пусть и не тренировался в составе профессиональной команды порядка 45 дней, как я успел увидеть, обладает нужными качествами и достаточно сфокусирован, чтобы освоиться. Я попросил наших игроков, чтобы они помогли ему максимально быстро втянуться в работу. И, конечно, все возможное для этого сделает тренерский штаб".

Вячеслав Кравцов, центровой ЦСКА: "Приятно попасть в ряды гранда европейского баскетбола. Очень рад, что оказался в команде и городе, где у меня немало друзей – к примеру, Андрей Воронцевич, с которым мы часто встречались в соревнованиях по нашему возрасту. В последние годы я немало поездил по миру, и сейчас счастлив оказаться в Москве, начать сезон в отличных условиях по-настоящему профессионального клуба".