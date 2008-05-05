Тимощук вошел в символическую сборную Европы

Опорный полузащитник питерского "Зенита" украинец Анатолий Тимощук вошел в символическую сборную европейских национальных чемпионатов по итогам апреля. Сборная составляется Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Об этом пишет газета "Спорт-Экспресс".

Кроме Тимощука, в сборную апреля вошли голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс; защитники Патрис Эвра, Рио Фердинанд (оба - "Манчестер Юнайтед", Англия), Майкон ("Интер", Италия); полузащитники Майкл Эссьен, Михаэль Баллак (оба - "Челси", Англия), Франк Рибери ("Бавария", Германия), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"); нападающие Лука Тони ("Бавария") и Алессандро Дель Пьеро ("Ювентус", Италия).

В апреле Тимощук провел в составе "Зенита" три игры в чемпионате России - с "Шинником" (в этой встрече он отметился голом с пенальти), "Крыльями Советов" и "Сатурном". В Кубке УЕФА Тимощук сыграл в обоих матчах с "Байером" и в первой встрече с "Баварией".

В ESM входят издания A Bola (Португалия), Don Balon (Испания), Fanatik (Турция), Kicker (Германия), La Gazzetta dello Sport (Италия), Tipsbladet (Дания), Voetbali International (Голландия), World Soccer (Англия), Sport/Voetbal Magazine (Бельгия), "Спорт-Экспресс" (Россия).

Лента.ру