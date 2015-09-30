Свитолина не смогла пройти в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане

16:25, 30 сентября 2015
Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в матче 3-го круга теннисного турнира Dongfeng Motor Wuhan Open категории WTA Premier Каролине Плишковой из Чехии.

Свитолина имела шансы на победу в матче с Плишковой / btu.org.ua

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 4:6, сообщает Большой теннис Украины.

Украинка была в нескольких шагах от победы после того, как выиграла стартовый сет и имела двойной брейк-поинт в концовке второй партии. Однако 8-я сеяная на турнире Плишкова смогла выстоять и сравняла счет по сетам. 

На старте решающей партии теннисистки обменялись брейками, а затем уже во второй раз в сете Плишкова выиграла гейм на подаче Свитолиной. Сильнейшая теннисистка Украины до последнего не давала сопернице расслабиться и могла вновь сравнять счет, когда чешка подавала при счете 4:3. Но перехватить инициативу Свитолина не смогла. Плишкова одерживает победу и выходит в 1/4 финала.

Турнир Dongfeng Motor Wuhan Open продлится в китайском Ухане до 3 октября.

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