Свитолина не смогла пройти в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 4:6, сообщает Большой теннис Украины.

Украинка была в нескольких шагах от победы после того, как выиграла стартовый сет и имела двойной брейк-поинт в концовке второй партии. Однако 8-я сеяная на турнире Плишкова смогла выстоять и сравняла счет по сетам.

На старте решающей партии теннисистки обменялись брейками, а затем уже во второй раз в сете Плишкова выиграла гейм на подаче Свитолиной. Сильнейшая теннисистка Украины до последнего не давала сопернице расслабиться и могла вновь сравнять счет, когда чешка подавала при счете 4:3. Но перехватить инициативу Свитолина не смогла. Плишкова одерживает победу и выходит в 1/4 финала.

Турнир Dongfeng Motor Wuhan Open продлится в китайском Ухане до 3 октября.