Главный тренер запорожского "Металлурга" Чанцев отправлен в отставку

Главный тренер запорожской команды "Металлург" Анатолий Чанцев получил от руководства уведомление об увольнении, сообщает depo.ua.

Также, по информации издания, аналогичные уведомления получили другие сотрудники клуба. Кроме того, в клубе прекратилось питание, никто не следит за полем "Славутич-Арены" и полями на клубной базе.

В минувшую пятницу руководство встретилось с футболистами и персоналом, рассчиталось с задолженностями. Но это была последняя хорошая новость из клуба. Домашний матч 10-го тура УПЛ против донецкого "Олимпика" оказался под угрозой срыва, потому что нет денег на аренду стадиона.

На данный момент команда занимает последнее 14-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. На счету "Металлурга" 3 очка после 8-ми проведенных матчей.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября, руководство ФК "Металлург" (Запорожье) сообщило о прекращении финансирования клуба владельцем с 1 октября.