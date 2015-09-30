Главный тренер запорожского "Металлурга" Чанцев отправлен в отставку
Команда может прекратить существование уже завтра.
Главный тренер запорожской команды "Металлург" Анатолий Чанцев получил от руководства уведомление об увольнении, сообщает depo.ua.
Также, по информации издания, аналогичные уведомления получили другие сотрудники клуба. Кроме того, в клубе прекратилось питание, никто не следит за полем "Славутич-Арены" и полями на клубной базе.
В минувшую пятницу руководство встретилось с футболистами и персоналом, рассчиталось с задолженностями. Но это была последняя хорошая новость из клуба. Домашний матч 10-го тура УПЛ против донецкого "Олимпика" оказался под угрозой срыва, потому что нет денег на аренду стадиона.
На данный момент команда занимает последнее 14-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. На счету "Металлурга" 3 очка после 8-ми проведенных матчей.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября, руководство ФК "Металлург" (Запорожье) сообщило о прекращении финансирования клуба владельцем с 1 октября.