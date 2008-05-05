Роналдо назвал историю с трансвеститами своим позором
Позвать их в номер было большой глупостью
|Роналдо
Роналдо рассказал, что в неприятную историю он попал после ссоры с подругой. По словам футболиста, он не знал, что встреченные им девушки были трансвеститами, и выяснил это только в гостинице. Роналдо отметил, что он абсолютно гетеросексуален. Спортсмен сообщил, что когда он рассказал о случившемся своей подруге, та отреагировала негативно, но позднее простила Роналдо и оказала ему поддержку.
|Трансвестит Андре Луис Рибейро Альбертино. Фото АР
В конце апреля спортсмен познакомился с трансвеститами в одном из ночных клубов Рио-де-Жанейро, приняв их за девушек. Затем Роналдо предложил за молчание по тысяче реалов (600 долларов) каждому, но только два из них согласились взять деньги. В настоящее время полиция расследует дело о вымогательстве и краже водительских прав Роналдо.