Роналдо назвал историю с трансвеститами своим позором

Бразильский нападающий "Милана" Роналдо заявил, что ему стыдно за "позорную" историю с трансвеститами, которая произошла в Рио-де-Жанейро в конце апреля. Футболист, восстанавливающийся после травмы колена, сказал в интервью телеканалу Globo, что его решение позвать трансветитов в гостиничный номер было большой глупостью. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Роналдо рассказал, что в неприятную историю он попал после ссоры с подругой. По словам футболиста, он не знал, что встреченные им девушки были трансвеститами, и выяснил это только в гостинице. Роналдо отметил, что он абсолютно гетеросексуален. Спортсмен сообщил, что когда он рассказал о случившемся своей подруге, та отреагировала негативно, но позднее простила Роналдо и оказала ему поддержку.

Футболист добавил, что инцидент получил широкую огласку и нанес непоправимый урон его репутации. По словам Роналдо, история с трансвеститами может повлиять на его судьбу больше, чем успешная игра на чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.

В конце апреля спортсмен познакомился с трансвеститами в одном из ночных клубов Рио-де-Жанейро, приняв их за девушек. Затем Роналдо предложил за молчание по тысяче реалов (600 долларов) каждому, но только два из них согласились взять деньги. В настоящее время полиция расследует дело о вымогательстве и краже водительских прав Роналдо.