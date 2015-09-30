"Днепр" отправился на матч с "Русенборгом" без Данило и Руиса

В состав делегации вошли 20 футболистов, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В списке отсутствуют получивший повреждение в матче чемпионата Украины с харьковским «Металлистом» Данило и отправившийся в сборную Коста-Рики Джон Руис.

Состав команды выглядит следующим образом: вратари - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов; защитники - Лео Матос, Евгений Чеберячко, Дмитрий Чигринский, Иван Томечак, Дуглас, Валерий Лучкевич, Папа Гуйе, Андерсон Пико, Артем Федецкий; полузащитники - Эдмар, Михель Бабатунде, Роман Безус, Бруно Гама, Валерий Федорчук, Руслан Ротань; нападающие - Евгений Селезнев, Матеус.

Как сообщал УНИАН, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Днепр" на своем поле сыграл вничью с итальянским "Лацио" (Рим) - 1:1.

Игра "Русенборг" - "Днепр" состоится 1 октября и начнется в 20.00 по киевскому времени.