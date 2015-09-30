Борец Беленюк во второй раз стал лучшим спортсменом месяца в Украине

Его наставники – Виталий Киселица и Олег Сазонов стали лучшими тренерами первого осеннего месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Высокого признания украинский борец удостоен благодаря триумфальному выступлению на чемпионате мира, который состоялся в американском Лас-Вегасе. В весовой категории 85 кг Жан Беленюк не оставил никаких шансов своим соперникам и принес Украине медаль высшей пробы - золото.

Благодаря блестящему выступлению в Америке он также обеспечил себе путевку на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Для Беленюка это уже второе высокое признание НОК. Впервые он становился лауреатом спортивного месяца в апреле 2014 года благодаря своему победному выступлению на чемпионате Европы.