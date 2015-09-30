Украинская теннисистка Козлова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA
12:43, 30 сентября 2015Спорт
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В Ташкенте завершился матч 2-го круга теннисного турнира "Tashkent Open" категории WTA International, в котором украинка Екатерина Козлова обыграла Катерину Синякову (Чехия) и вышла в четвертьфинал.
Козлова сыграет за выход в полуфинал турнира в столице Узбекистана / btu.org.ua
Матч завершился со счетом 7-6(4) 6-3, сообщает Большой теннис Украины.
Козлова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA.
В первой партии Козлова первой проиграла свою подачу, но сумела сразу отыграться со счета 0-3. Далее теннисистки уверенно выигрывали свои геймы и судьба сета решилась на тай-брейке, где точнее оказалась украинская теннисистка.
Во втором сете, Козловой удалось сделать на один брейк больше (3 против 2), и в затяжном девятом гейме на своей подаче, с пятого матчбола, украинка оформила свою победу.
За выход в полуфинал, Козлова сразится с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) - Нао Хибино (Япония).
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