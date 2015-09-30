Лига чемпионов, 2-й тур, "Шахтер" - ПСЖ - 0:3: онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице Группы А.

В первом туре "Шахтер" разгромно проиграл испанскому "Реалу" в Мадриде со счетом 0:4, в то время как ПСЖ дома одолел шведский "Мальме" - 2:0.

Парижане восьмой раз выступают на групповой стадии Лиги чемпионов. В трех последних розыгрышах они доходили до четвертьфинала. Единственное участие в полуфинале пришлось на сезон 1994/95. В прошлом сезоне команда Лорана Блана в выездных матчах группового этапа по разу победила, уступила и сыграла вничью. В рамках 1/8 финала "ПСЖ" добился гостевой ничьей с "Челси" (2:2), что обеспечило общую победу по правилу о голах на выезде. Еврокубковая кампания "ПСЖ" в прошлом сезоне оборвалась двумя поражениями от "Барселоны" в четвертьфинале - 1:3 дома и 0:2 в гостях.

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу накануне игры отметил: ПСЖ - очень мощная команда, которая прогрессирует последние четыре-пять лет. ПСЖ купил много отличных игроков и создал сплоченный коллектив. У них отличная защита и прекрасное нападение. Мне кажется, по потенциалу эта команда даже сильнее "Реала". Они выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов два года подряд, и думаю, выйдут и в этом сезоне. Хотелось бы только, чтобы не за наш счет. Все игроки ПСЖ - настоящие звезды, на покупку которых были потрачены огромные суммы. В этой команде собраны блестящие исполнители. Не согласен, что Златан Ибрагимович и Анхель ди Мария затмевают Эдинсона Кавани. В действительности это мотор атаки парижан - он забивает много голов и в целом играет ключевую роль. Считаю ПСЖ фаворитом в завтрашнем поединке. Это будет настоящее испытание для нас и для львовских зрителей. Мы очень рассчитываем на их помощь. Надеюсь, что стадион завтра будет заполнен. Хочу поблагодарить местных болельщиков, которые поддерживают нас на матчах Лиги чемпионов.

В свою очередь, наставник ПСЖ Лоран Блан заявил: Думаю, завтра выиграет команда, которая лучше покажет себя в защите. В каждом матче мы пытаемся добиться максимально высокой организации игры в обороне, но при этом всегда думаем и об атаке. Согласен, сейчас Эдинсон Кавани в отличной форме, но он всегда много забивал. В этом году он, наверное, собрался побить все рекорды. "Шахтер" - очень мощная команда с прекрасным тренером, у которого своя философия футбола. Там много высококлассных бразильцев, но также есть хорошие украинские игроки, за которыми я много наблюдал в прошлом. Горняки играют в красивый футбол и всегда создают проблемы европейским грандам".

В последних матчах национальных чемпионатов, прошедших на выходных, ПСЖ в гостях разгромил "Нант" - 4:1, а "Шахтер" в донецком дерби переиграл "Олимпик" - 3:2.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается ПСЖ, ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,79 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,48 к 1, а на победу "Шахтера" - 4,47 к 1.

Матч "Шахтер" - ПСЖ начнется в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 17. Малышев, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 18. Ордец, 66. Марсио Азеведо, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 9. Дентиньо

ПСЖ: 16. Трапп, 17. Максвелл, 19. Орье, 32. Давид Луис, 2. Тьяго Силва, 6. Верратти, 8. Мотта, 9. Кавани, 11. Ди Мария, 14. Матуиди, 10. Ибрагимович

Запасные: 30. Сиригу, 5. Маркиньос, 20. Курзава, 7. Лукас Моура, 25. Рабьо, 27. Пасторе, 22. Лавесси

Не стоит и говорить... Если "Шахтер" хочет рассчитывать на место в плей-офф Лиги чемпионов по итогам группового этапа сегодня нужно выигрывать кровь из носу. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Будет бой! Посему, просто пожелаем "Шахтеру" удачи. Она ему нужна, как никогда.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Горняки сразу завладели мячом и стали неспешно его раскатывать на своей половине поля.

2. Тайсон сразу же зарабатывает стандарт с опасного места после нарушения правил со стороны Орье.

3. Марлос подал штрафной - французы отбились.

4. Французы немного обескуражены таким началом. Забрали мяч и стараются успокоить игру. Без атаки.

5. Силва не удержал мяч в борьбе с горняками и упустил его на угловой. После розыгрыша стандарта удар Марлоса не получился - мяч у вратаря Траппа.

6. Гладкий получал пас из глубины поля и нарушил правила в борьбе с защитником. Не смог поддержать атаку.

7. ГОЛ... Орье... 0:1

8. Первая же в матче атака ПСЖ стала результативной. Максвелл навесил с фланга - Орье замкнул передачу ударом головой в самый угол ворот.

9. "Шахтер" попытался сразу же ответить - Тейшейра не смог дотянуться до мяча в борьбе с защитником.

10. Еще одна атака горняков - Фред бьет по воротам и рикошетом от партнера по команде мяч уходит мимо ворот.

11. В быстрой ответной атаке французов Ибрагимович не смог обыграть сразу троих защитников горняков.

12. Против Срны нарушили правила в ентре поля. Капитан, как всегда, гиперактивен.

13. Ибраигимович и Максвелл затеяли перепасовку на фланге, но придумать ничего в атаке так и не смогли.

14. В ответной атаке Тайсон пытался вывести Тейшейру на опасную позицию, но пас оказался слишком неточным...

15. Тьяго Силва грубо нарушил правила на Гладком в центре поля. Пока - без карточек.

16. "Шахтер" вновь попытался провести аатку и вновь мяч не доходит до игроков, находящихся в опасной близоти от ворот. Французы играют в обороне четко.

17. ИБРАГИМОВИЧ!!!! С 5-ти метров в пустые ворота не попал... Грубейшая ошибка Пятова после флангового навеса.

18. Еще одна атака ПСЖ - оффсайд у Ибры.

19. Французы продолжают удерживать мяч на чужой половине поля. Оборона горняков плотная и надежная.

20. Гладкий пускает мяч в аут в борьбе с Тиаго Силвой у самой штрафной ПСЖ.

21. Каваньи пытался пробить по воротам Пятова, но угодил в частокол ног защитников.

22. Грубейшая ошибка судьи - Каваньи был вне игры, но боковой не зафиксировал. Правда, момент французы не довели до конца... Угловой.

23. ГОЛ... 0:2... Давид Луис

24. После подачи углового Луис коленом переправил мяч в ворота хозяев поля.

25. "Шахтер" вновь моментально идет в атаку после пропущенного гола - Марлос бьет мимо ворот...

26. Горняки разыгрывают мяч в центре поля.

27. Срна опасно навешивал в штарфную - Тиаго Силва выбрал отличную позицию и головой выбил мяч.

28. ДИ МАРИЯ... Прощает горняков совершивших грубейшую позиционную ошибку. Один на один вышел игрок ПСЖ с Пятовым, но вратарь задел мяч - угловой.

29. Атака после розыгрыша углового завершилась очередным сэйвом Пятова. А затем Срна выбил мяч.

30. Тейшейра не смог добраться дл мяча в борьбе с Тиаго Силвой осле паса из глубины поля - угловой.

31. Неудачно разыграли горняки угловой - Вератти выбил мяч в центр поля.

32. Теперь игроки ПСЖ катают мяч в центре поля. Им то уже почти ничего не надо. А ведь еще только первый тайм...

33. Матьюиди нарушил правила в атаке.

34. И еще раз Матьюиди нарушил правила - Малышев пострадал. Очень опасный штрафной для горняков.

35. Срна бьет - прямо в руки вратарю французов.

36. Французы допустили редкую и несвойственную для себя ошибку - непонимание между игроками приводит к тому, что мяч уходит в аут.

37. Теперь горняки теряют мяч после неточно паса Шевчука в центре поля.

38. И вновь непонимание у французов - Давид Луис отдавал небрежно мяч вратарю. В результате - угловой.

39. Срна подал уголовой, Ракицкий пробил с линии штрафной - выше ворот.

40. В конце тайма горняки имеют заметное преимущество. Еще бы голик...

41. Шевчук пытается навесить с фланга в штрафную и вновь проигрывает борьбу защитнику.

42. НЕЕЕТ!!! Это невозможно!!! Ракицкий, Срна и Гладкий по очереди не могут поразить практически пустые ворота ПСЖ. УЖАС!!!

43. Вератти опасно навешивал в штрафную с фланга - Пятов вовремя оказался у мяча в окружении игроков ПСЖ.

44. Шевчук упускает мяч за линию ворот после плохого паса Тайсона. Потенциально еще один опаснейший момент...

45. Горняки держат мяч, но на своей половине поля.

45+1. Арбитр добавил 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ

После вчерашнего матча "Маккаби" - "Динамо" дежавю какое-то получается. Фаворит забивает быстрый гол, а дальше без особых проблем удерживает свой перевес. Более того, забивает второй гол...

Нет, конечно горняки совсем не игроки "Маккаби". Класс команд существенно разнится и горняки все-таки создали опасные моменты у ворот соперника. Более того, хозяева поля обязаны были забивать, как минимум, в одном моменте. на 42-й минуте, когда трижды подряд игроки команды били практически по пустым воротам и каким-то чудом умудрились не забить. А ведь были и другие моменты.

В перерыве горнякам стоит успокоиться, выкинуть все плохое из головы и попытаться быстро забить. На самом деле, еще ничего не потеряно. Концовка первого тайма показала, что потенциал у "Шахтера" велик. Вот бы его еще и реализовать...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Горняки развели мяч с центра поля и сразу же побежали в атаку. Серия верховых передач, которую прервали французский защитники.

47. Еще одна атака горняков - Шевчук то ли подал, то ли ударил с фланга - намного выше ворот.

48. Гладкий попытался замкнуть передачу с фланга, но лишь коснулся мяча головой, французов подстраховал Максвелл, отдавший мяч вратарю. Судья не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде.

49. Вновь активно начинают горняки тайм..

50. Очень спорный оффсайд зафиксировал бокой арбитр у Гладкого.

51. ТАЙСОН!!!! Бил по воротам с линии штрафной - мимо. Сам бразилец начинал момент, сам его и закончил. Красивая атака, но вновь нерезультативная.

52. Срна простреливал с фланга - защитники перехватили мяч.

53. Первое подобие атаки французов во втором тайме - Максвелл не смог навесить с фланга, проиграв борьбу защитникам.

54. Вератти пробил с линии штрафной - Ракицкий спасает ворота хозяев поля от гола - угловой.

55. Ибрагимович не достал верховую подачу с углового - запорол момент.

56. Срна вновь подает с фланга - защитники ПСЖ выбивают мяч в аут.

57. Ди Мария упускает шикарный момент после паса Вератти - вновь вышел один на один с Пятовым и вновь пробил выше...

58. Французы постоянно контролируют мяч не давая соперникам возможности что-то предпринять...

59. Ди Мария совершил шикарный дриблинг по флангу, но, вновь совершил какой-то непонятный удар левой ногой.

60. ТАЙСОН!!! В кои-то веки получил мяч и пространство, но так увлекся, что забыл отдать пас партнеру по команде... Потерял мяч.

61. Ракицкий подал с фланга - неудачно. Каваньи подхватил мяч и выбил к центру поля.

62. Ибрагимович получил шикарный пас от Каваньи, но вместо удара по воротам... врезался в Пятова.

63. Теперь Фред не смог разобраться с защитниками в штрафной ПСЖ. Атака закончилась тем, что Шевчук заработал угловой.

64. Неудачно разыграли угловой горняки - мяч ушел за линию ворот.

65. Предупреждение Ибрагимовичу - грубая игра в центре поля в столкновении с Кучером.

66. Тейшейра пошел сразу на трех защитников - авантюра не удалась. Потерял мяч.

67. Во второй волне атаки Тайсон обыграл соперника и отдал хороший пас на Шевчука - тот не ожидал. Упустил мяч за лицевую линию.

68. Фред не может начать атаку "Шахтера" - Мотта прессингует соперника.

69. Ибрагимович отдал острейший пас на Каваньи - вне игры.

70. Горняки владеют мячом, но не более того. Опасности у ворот соперника нет.

71. Замена у "Шахтера" - Коваленко вместо Марлоса.

72. Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Тайсона.

73. Многоходовая комбинация горняков завершилась ударом Малышева с линии штрафной - выше ворот.

74. Бернард подал в штрафную - Гладкий вместо того чтобы прострелить дальше отправил мяч головой... к центру поля.

75. Во второй волне атаки горняков Коваленко врезался во вртаря ПСЖ.

76. Французы держат мяч в центре поля...

77. ТЕЙШЕЙРА!!! Шикарный момент, но бьет во вратаря Алекс. Угловой у горняков.

78. Вновь и вновь неудачно "Шахтер" разыграл стандарт. Французы отбились.

79. И еще один момент - Тейшейра после паса Гладкого бьет выше ворот...

80. Замена у ПСЖ - Лукас вместо Каваньи.

81. Словно замерла игра в последние минуты...

82. Замена у ПСЖ - Пасторе вместо ди Марии.

83. Опасно разыграли угловой французы - Гладкий выбил мяч на еще один угловой.

84. После подачи второго стандарта Пятов кулаками выбил мяч к центру поля.

85. Срна получил по ноге в борьбе с Лукмсом Моурой.

86. Замена у "Шахтера" - Дентиньо вместо Гладкого.

87. Предупреждение Давиду Луису - грубая игра.

88. ТЕЙШЕЙРА!!!! Завершал многоходовую комбинацию горняков ударов почти по пустым воротам. С острого угла пробил выше цели...

89. Предупреждение Тиаго Силву - грубая игра.

90. ГОЛ... 0:3... ИБРАГИМОВИЧ

90+1. Крайне неудачно горняки разыграли штрафной после чего последовала молниеносная атака соперника и гол Ибры...

Арбитр добавил 3 минуты.

90+2. Замена у ПСЖ - Лавесси вместо Ибрагимовича.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

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