Ребров после игры "Маккаби" - "Динамо": Я рад, что игроки дотерпели и добились победы

Главный тренер киевского "Динамо" на послематчевой пресс-конференции отметил, что доволен игрой своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби" (Тель-Авив).

"В команде собраны очень индивидуально сильные футболисты. Они воспользовались нашими подсказками. На поле все было непросто, особенно тяжело дались последние минуты. Я рад, что они дотерпели и добились победы", - резюмировал Ребров.

Говоря про удачные действия Дерлиса Гонсалеса тренер отметил: "Наверное, для этого мы и брали этого игрока. Вспомните, сколько времени нужно было Ярмоленко, чтобы он заиграл. Мы верим в этого футболиста. Сегодня он сыграл на команду".

А оценивая соперника Ребров сказал: "Мы сегодня увидели немного другой состав. Но не думаю, что они чем-то удивили. Они играли дома, старались контролировать мяч. Мы старались отобрать мяч и контролировать игру. Во втором тайме это получилось. Думаю, что «Маккаби» проводило очень хорошие контратаки. Но мы их хорошо пресекали. Не считаю, что «Маккаби» играл только от обороны".

Как сообщал УНИАН, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" выиграло в гостях у "Маккаби" со счетом 2:0.