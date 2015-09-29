"Динамо" выиграло у "Маккаби" в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

В Хайфе завершился матч 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором сильнейший клуб Израиля "Маккаби" (Тель-Авив) принимал киевское "Динамо" и проиграл со счетом 0:2.

Судьба матча был решена уже в первые 5 минут игры.

Киевляне мощно начали матч и уже на 4-й минуте Андрей Ярмоленко воспользовался шикарным пасом из глубины поля Гонсалеса и ударом впритирку со штангой вогнал мяч в сетку - 1:0. А в начале второго тайма Гонсалес отдал не менее красивый пас Мораесу, который забил второй гол - 2:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Лига чемпионов. 2-й тур.

Маккаби Тель-Авив - Динамо Киев 0:2

Зенит - Гент - 2:1

Бавария - Динамо Загреб - 5:0

Барселона - Байер - 2:1

Порту - Челси - 2:1

Лион - Валенсия - 0:1

БАТЭ - Рома - 3:2

Арсенал - Олимпиакос - 2:3