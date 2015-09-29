Обнародован состав сборной Украины по футболу на матчи отбора Евро-2016 с Македонией и Испанией

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Михаил Фоменко огласил список из 25 игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших отборочных матчах сборной к Евро-2016 против Македонии и Испании, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

вратари - Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Днепр» Днепропетровск), Никита Шевченко («Заря» Луганск);

защитники - Артем Федецкий («Днепр»), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Андрей Пилявский («Заря»);

полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все − «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Тарас Степаненко, Максим Малышев (все - «Шахтер»), Руслан Малиновский, Александр Караваев, Никита Каменюка (все - «Заря»), Анатолий Тимощук («Кайрат» Алма-Аты, Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания);

нападающие - Евгений Селезнев («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Динамо»).

Как сообщал УНИАН, игра против Македонии состоится 9 октября в Скопье, а против Испании - 12 октября в Киеве.