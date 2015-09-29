Украинец Эльянов проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам экс-украинцу представляющему Россию Карякину
В Баку завершился полуфинальный матч Кубка мира по шахматам, в котором украинец Павел Эльянов проиграл на тай-брейке экс-украинцу ныне представляющему сборную России Сергею Карякину.
Матч завершился со счетом 2,5:3,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.
В отличие от двух партий с классическим контролем времени, которые прошли вчера и позавчера и завершились вничью, сегодня три партии из четырех завершились результативно.
Первым шанс на общий успех получил Эльянов. В быстрые шахматы он выиграл партию белыми на 40-м ходу и получил перевес в общем счете - 2:1. Однако, играя затем черными не сумел удержать на доске равную позицию и проиграл - 2:2. В блице первую партию белыми также начинал Эльянов, который упустил момент начала атаки соперника и после 65-го хода вынужден был признать свое поражение. В свою очередь, играя черными на победу украинец не смог создать остроты на доске и после 69-ти ходов соперники согласились на ничью.
Таким образом, украинец оказался в шаге от финала турнира и не смог добыть путевку на Турнир претендентов за титул чемпиона мира по шахматам.
В финале Кубка мира Карякин сыграет с другим представителем сборной России Петром Свидлером.
Как сообщал УНИАН, Кубок мира по шахматам проходит в Баку с 10 сентября по 5 октября.