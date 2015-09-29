Бой Кличко - Фьюри могут перенести на февраль 2016 года

Бой чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO украинца Владимира Кличко и претендента на титулы WBO/WBA британца Тайсона Фьюри может состояться в феврале будущего года, сообщил Фьюри на своей страничке в Twitter.

Также британец высказал пожелание провести еще один промежуточный бой перед поединком с украинцем, если пауза затянется.

"Я - будущий чемпион в тяжелом весе. В этом году хочу выйти на ринг, так что если бой с Кличко перенесут на февраль 2016 года, то я намерен провести поединок в октябре или ноябре", - написал Фьюри.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри должен был состояться 24 октября в Дюссельдорфе (Германия), однако был перенесен из-за травмы украинца.