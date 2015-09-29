Бой Кличко - Фьюри могут перенести на февраль 2016 года
16:52, 29 сентября 2015Спорт
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Британский боксер опасается затяжной паузы в предверии поединка.
Reuters
Бой чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO украинца Владимира Кличко и претендента на титулы WBO/WBA британца Тайсона Фьюри может состояться в феврале будущего года, сообщил Фьюри на своей страничке в Twitter.
Также британец высказал пожелание провести еще один промежуточный бой перед поединком с украинцем, если пауза затянется.
"Я - будущий чемпион в тяжелом весе. В этом году хочу выйти на ринг, так что если бой с Кличко перенесут на февраль 2016 года, то я намерен провести поединок в октябре или ноябре", - написал Фьюри.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри должен был состояться 24 октября в Дюссельдорфе (Германия), однако был перенесен из-за травмы украинца.
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