Полузащитник "Шахтера" Марлос: В игре ПСЖ практически нет дефектов

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос накануне матча ЛЧ против французского "Пари-Сен-Жермен" отметил, что в игре ПСЖ практически нет дефектов, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

В частности, бразилец сравнил двух фаворитов группы: "ПСЖ и "Реал" - два суперклуба, которые много инвестировали в игроков. Они тщательно формируют составы и очень громко заявляют о себе на мировом уровне. Я считаю, что эти команды примерно одного уровня. ПСЖ в начале матча закрывается в очень надежной обороне – в частности, там отлично действуют два бразильца. Это мы уже хорошо знаем! К тому же у них очень техничные футболисты атакующего плана. В целом в игре ПСЖ практически нет дефектов".

Говоря о лидере ПСЖ и сборной Швеции Златане Ибрагимовиче, игрок украинского клуба отметил: "Златан – игрок, который не нуждается в представлении, он входит в пятерку лучших футболистов мира. В игре против него придется потрудиться".

А говоря о целях своей команды в предстоящем матче Марлос отметил: "В этой встрече нам нужна исключительно победа. Все, больше нет никакого давления имен, никакого страха! Да, ПСЖ – суперквалифицированная команда, но нам необходимо показать себя! Тем более мы играем дома, при своих болельщиках. Чтобы победить, надо играть так, как мы играем всегда! Для примера приведу матч с «Фенербахче» – с невероятно агрессивной командой, можно сказать даже, сумасшедшей. Вспомните, тогда мы справились и в итоге вышли в групповой этап. Думаю, против ПСЖ нужно действовать приблизительно так же, как и против турок".

Как сообщал УНИАН, матч 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - ПСЖ состоится во Львове в среду, 30 сентября. Начало игры в 21.45.