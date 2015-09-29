Венус Уильямс одержала 700-ю победу в карьере

Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс одержала 700-ю победу на профессиональных теннисных турнирах в одиночном разряде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Юбилейной для американки стала победа над Юлией Гергес из Германии со счетом 6:4, 6:3.

До нынешней недели личным рекордом американки были 698 побед при 191 поражении. А на турнире в Ухане (Китай) американка сначала обыграла Агнешку Радванську из Польши, а сегодня нанесла поражение Гергес. Любопытно, что находящаяся на 24-м месте в мировом рейтинге Уильямс не была фавориткой еще в игре первого круга, так как Радванська занимает 7-е место в рейтинге. Но, тем не менее, американка сумела выиграть два матча подряд.

Венус Уильямс - пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница US Open в одиночном разряде, а также четырёхкратная олимпийская чемпионка (в одиночном и трижды - в парном разряде).

За карьеру спортсменка заработала 31,5 милиона долларов США.