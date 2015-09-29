"Динамо" и "Маккаби" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА

В израильском Рамат-ха-Шароне завершился матч 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки, чей возраст не превышает 19 лет), в котором "Маккаби" (Тель-Авив) принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью - 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Голы в этом матче были забиты в течение 3-х минут в середине первого тайма.

Команды активно заиграли с первых же минут встречи. А на 21-й минуте Богдан Михайличенко открыл счет. Впрочем, спустя 3 минуты Гавриель Каниховский сравнял результат.

Команды продолжали дейтсвовать активно, а на 39-й минуте самый реальный голевой момент упустили гости, когда Михайличенко головой с близкого расстояния пробил по воротам соперника. Мяч попал в перекладину ворот "Маккаби".

После перерыва команды продолжали обмениваться острыми атаками, однако, реализовать хотя бы одну из них так и не сумели.

Стоит отметить, что матч проходил при 30-градусной жаре и судья в каждом из таймов останавливал игру для того, чтобы игроки могли попить воды.

Таким образом. после 2-х туров на счету "Динамо" 4 очка и команда вышла на 1-е место в группе (в стартовом матче "Динамо" на своем поле одолело "Порту" - 2:1). Позже сегодня состоится игра "Порту" - "Челси". У англичан в таблице 3 очка, "Маккаби" - 1, "Порту" - 0.