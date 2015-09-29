Фьюри-старший объяснил проблемы с новой датой боя с Кличко

Дядя и тренер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри Питер Фьюри в интервью World Boxing News рассказал, что мешает объявлению новой даты боя его племянника Тайсона Фьюри с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Boxing News.

По словам Питера Фьюри, сейчас все упирается в позицию телеканала Sky, который хочет заработать максимально много денег не только от поединка Кличко — Фьюри, но и от боев Келла Брука с Диего Чавесом (24 октября) и Энтони Джошуа с Диллианом Уайтом (12 декабря). В Sky хотят все три поединка транслировать в своей системе платных трансляций Sky Sports Box Office и считают, что если бой Кличко — Фьюри поставить на 28 ноября, от этого уменьшится количество продаж "соседних" вечеров бокса, потому что не все британские болельщики готовы платить за такие трансляции ежемесячно.

"Сейчас они говорят, что идет накладка ноябрьской даты с боем Джошуа — Уайт, запланированным на 12 декабря, но бой за титул чемпиона мира должен быть приоритетнее поединка двух ребят, которые еще даже не примеряли пояс чемпиона Великобритании. Сейчас мы нацеливаемся на 28 ноября, но это еще не официальная информация," — сказал Питер Фьюри.

Как сообщал УНИАН, изначально поединок должен был состояться 24 октября в немецком Дюссельдорфе, однако бол пришлось перенести на другую дату из-за травмы Владимира Кличко.