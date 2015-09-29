Украинские спортсмены завоевали лицензии в трех видах спорта на зимние ЮОИ-2016

Спортсмены сборной Украины завоевали право на участие во II Юношеских Олимпийских играх в биатлоне (2 девушки и 2 юноши), лыжном двоеборье (1 юноша) и фигурном катании (1 юноша и 2 танцевальные пары).

Лицензионный отбор продлится до 10 января 2016 года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Планируется, что наши спортсмены примут участие в 10 видах спорта - биатлон, лыжные гонки, санный спорт, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, скелетон, сноубординг, фигурное катание, шорт-трек.

II Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля 2016 года в норвежском Лиллехаммере. На Играх юные спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет из 70 стран мира будут соревноваться за 70 комплектов наград.