Лига чемпионов, 2-й тур, "Маккаби" - "Динамо" - 0:2: онлайн-трансляция
В израильской Хайфе состоится игра 2-го тура группового этапа соревнований.
Сегодня в Хайфе на стадионе "Самми Офер" состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сильнейшая команда Израиля "Маккаби" (Тель-Авив) примет чемпиона Украины киевское "Динамо".
Встречаются команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице Группы G.
Киевское "Динамо" в стартовом матче турнира на своем поле сыграло вничью с португальским "Порту", сумев избежать поражения лишь на последних минутах игры - 2:2. В то же время, "Маккаби" не смог избежать разгрома от фаворита группы английской "Челси" в Лондоне - 4:0.
"Маккаби" проводит свои матчи на новом стадионе в Хайфе, который отвечает всем требованиям международных футбольных организаций (ФИФА и УЕФА). Он был открыт в августе 2014 года и вмещает свыше 30 тыс. зрителей. Если раньше "Маккаби" все домашние матчи проводил на арене "Блюмфелд" в Тель-Авиве, то сейчас, выступая в Лиге чемпионов, решил провести игру на самом новом и современном стадионе Израиля.
Тренер "Маккаби" Славиша Йоканович надеется, что команда сможет навязать Киеву борьбу в первом домашнем матче основной сетки Лиги чемпионов за 11 лет. "То, что произошло на "Стэмфорд Бридж" (в матче с "Челси"), - уже история. Жду, что мы сможем навязать Киеву борьбу. Надо верить в себя. Будет ли ничья хорошим результатом? Зависит от того, как будет складываться игра. Произойти может все что угодно, мы должны быть к этому готовы. Победа в чемпионате пришлась ко двору, смогли поднять веру в свои силы после первого тура. В Лиге чемпионов не имеет значения, есть в составе тот или иной игрок или нет, тут важна вся команда целиком. Постараемся показать свой максимум".
В свою очередь, наставник киевлян Сергей Ребров отмечает: "Соперник играет в динамичный футбол, плюс в его составе есть очень хорошие, индивидуально сильные футболисты. Есть костяк команды, причем серьезный. Делая вывод из тех матчей, что я видел, это организованная команда с сильной линией атаки. Мы это показали своим ребятам и разобрали".
Команды встречались на групповом этапе Лиги Европы УЕФА-2011/12. Матч в Тель-Авиве завершился со счетом1:1, а в Киеве - 3:3. Тогда команды заняли 3-4 места в группе ("Динамо" оказалось выше) и завершили борьбу в еврокубках после группового этапа, пропустив в плей-офф турецкий "Бешикташ" (Стамбул) и английский "Сток Сити".
На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче фаворитом является "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,88 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,31 к 1, а на победу "Маккаби" - 4,26 к 1.
Матч "Маккаби" - "Динамо" начнется в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".
Шалом!
Мы начинаем!!!
Стали известны стартовые составы команд:
Маккаби Т-А: 95. Райкович, 2. Даса, 18. Тиби, 26. Таль Бен-Хаим - 1, 6. Альберман, 24. Митрович, 28. Вермут Г., 42. Перец, 7. Захави Э., 9. Бен-Басат, 22. Рикан
Запасные: 1. Лифшиц, 20. Бен-Харуш, 27. Рали, 31. Гарсия, 10. Ицхаки, 11. Бен-Хаим - 2, 15. Миха
Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 34. Хачериди, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д.
Запасные: 23. Рыбка, 24. Вида, 8. Петрович Р., 9. Морозюк, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 22. Кравец.
В сегодняшнем матче явным фаворитом считается "Динамо". И об этом говорит всё - индивидуальная разница в классе исполнителей, результаты первых матчей, котировки букмекерских контор... НО! Игра проходит на выезде, где, как известно, и стены помогают. Поможет ли хозяевам в этот раз? Или "Динамо" сможет избежать ненужной сенсации и потери очков?
Узнаем в течение ближайших полутора часов игрового времени...
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
1. "Маккаби" начинает... и теряет мяч после трех пасов. "Динамо" сразу берет игру в свои руки.
2. Митрович не смог получить мяч после паса Вермута. Защитники киевлян плотно играют.
3. Антунеш активно играет на фланге - пока не результативно
4. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ЯРМОЛЕНКООООООООО!!!!! 0:1.
5. Гонсалес оказался в середине поля и выдал шикарный пас на Ярмоленко отрезав всю линию обороны израильтян - форвард "Динамо" ударом впритирку со штангой открывает счет.
6. Поведя в счете киевляне спокойно катают мяч в центре поля.
7. Рыбалка нарушает правила в центре поля - штрафной в пользу "Маккаби".
8. Ничего путного не сумели создать израильтяне из розыгрыша штрафного...
9. ГОЛ??? НЕТ!!!! Захави - вне игры. Очень похожий гол на тот, что забил Ярмоленко. Но... Чуть ближе к воротам оказался Захави чем последний защитник.
10. Подобие атаки "Динамо" - мяч легко забирает Райкович.
11. Бен-Басат оказался на ударной позиции и готов был расстрелять ворота Шовковского, но мяч в последний момент выбили защитники.
12. Митрович разыграл угловой с Риканом - неудачно. Мяч вновь уходит на угловой.
13. И вновь ничего не получилось у "Маккаби" - Альберман откинул мяч защитнику.
14. Силва остро навешивал в штрафную - защитники начеку. Отбили атаку.
15. Вторую волну завершал ударом из-за линии штрафной Антунеш - выше ворот.
16. Сидорчук совершает совершенно необязательный фол на Альбермане в центре поля.
17. В ответ на Данило фолит игрок "Маккаби" Перец.
18. В борьбе сидорчука и Переца у кромки поля израильтятнин зарабатывает аут.
19. Предупреждение получает Бен-Басат - совершенно неоправданный и глупый фол на Данило на чужой половине поля.
20. Не прошел потенциально очень острый пас Антунеша в центр штрафной - зщитники заблокировали.
21. Удар Данило из-за пределов штрафной - вратарь легко забирает мяч. Быстрая атака у "Динамо" получилась.
22. Ярмоленко катает мяч с партнерами в центре поля...
23. Теперь Мораес пробил из-за пределов штрафной - мимо. Благодаря касанию пяткой Бен Хаима - угловой.
24. Ярмоленко с угла закрутил мяч прямо в руки Райковичу.
25. "Маккаби" контролирует мяч, но Альберман с Митровичем никак не могут начать атаку. Защитники "Динамо" играют слишком плотно.
26. Долетел мяч до штрафной Шовковского - Бен-Басат не смог дотянуться и замкнуть навес головой.
27. Теперь Бен-Басат отдавал с фланга передачу на Захави, но тот не успел замкнуть пас...
28. Очередной пас из глубины поля в атаку "Маккаби" - слишком сильный. Захави остается без мяча.
29. Хачериди отдавал пас из глубины поля - мяч пролетел слишком сильно в сторону Райковича.
30. В ответной атаке Захави обыграл Хачериди и пробил по воротам - Шовковский отправил мяч на угловой.
31. Неудачно разыграли угловой израильтяне.
32. Опаснейшая атака "Динамо" - Мораес бьет прямо в руки Райковичу. А затем Бен-Хаим выбивает мяч на угловой.
33. После розыгрыша углового Велозу бьет и попадает в Захави.
34. Ярмленко вновь получил мяч из центра поля и пробил с угла штрафной - прямо в урки Райковичу.
35. Гонсалес попытался начать атаку "Динамо", но первый же пас пришелся в защитника "Маккаби".
36. Предупреждение Велозу - нарушение на Вермуте в самом центре поля.
37. БЕН-БАСАТ!!!! Шикраный момент имел нападающий "Маккаби", но замкнул навес ударом головой мимо ворот. Чуть-чуть мимо...
38. Продолжает атаковать "Маккаби" - Альберман бьет в Рыбалку.
39. Ярмоленко на фланге проигрывает борьбу защитнику "Маккаби" - аут.
40. Ничего не смогли создать после вброса мяча из-за боковой гости...
41. Даса делал опасную передачу на Бен-Басата - мяч пролетел на неудобной для форварда высоте.
42. Гонсалес бьет с дальней дистанции - мяч рикошетом от защитника прилетает к Райоквичу. Слишком много сегодня атакуют динамовцы с дальней дистанции.
43. Угловой подали израильтяне - удар у Захави не получился, а ошибку Шовковского, не сумевшего поймать мяч, исправили защитники.
44. Хачериди жестко, но в рамках правил, сыграл против соперника в своей штрафной. Пенальти нет.
45. Захави вновь получает острейший пас - и вновь вне игры...
ПЕРЕРЫВ
Крайне неоднозначным получился первый тайм. "Динамо" быстро забило гол и, казалось, потеряло интерес к игре. К счастью, соперник не успел воспользоваться такой вальяжностью украинцев, а гол Захави был забит с нарушением правил. Игрок находился в явном оффсайде. Затем "Маккаби" временами имел преимущество, хозяева много комбинировали у ворот соперника и таки заставили киевлян посерьезнее относиться происходящему на поле. В концовке тайма "Динамо" вновь захватило контроль над мячом.
В общем, на данный момент гипотетическая победа "Динамо" выглядит волне реальной и, что самое главное, заслуженной. Но, легкой она точно не будет. И именно это должен донести в перерыве своим подопечным в раздевалке Сергей Ребров.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46. Замена у "Маккаби" - Таль Бен-Хаим II вместо Бен-Басата
47. Предупреждение получает Рикан - нарушение на Ярмоленко в центре поля.
48. Первая атака "Динамо" - Велозу попадает в руку защитника. Судья ограничился угловым... ПЕНАЛЬТИ БЫЛ!!!
49. Подача углового - мяч летит в руки Райковича.
50. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МОРАЕСССССС!!!! 0:2.
51. Гонсалес совершил шикарный проход, отдал мяч Мораесу - тот изящным ударом в верхний угол ворот делает счет 2:0.
52. Поптыку атаки "Маккаби" прерывает Данило, выбивая рикошетом от защитника мяч в аут.
53. Вторая волна атаки "Маккаби" - второй Таль Бен Хаим нарушает правила в атаке.
54. Очередной угловой подают хозяева поля - вновь неудачно.
55. В ответ Мораес бьет с центра поля - мяч проходит мимо ворот.
56. После второго гола игра заметно успокоилась. Израильтяне смирились?...
57. Штрафной пробили игроки "Маккаби" - Захави едва не поразил цель. Мяч прошел прямо над перекладиной.
58. Нет, не успокился "Маккаби" - атакует. Бен-Хаим потерял мяч в борьбе с Данило. Но атакуют же...
59. В ответной атаке Ярмоленко едва не вышел один на один с вратарем, но в борьбе с защитником упустил снаряд на уголовой.
60. Киевляне неудачно разыграли угловой, первый Бен Хаим выбил мяч.
61. Замена у "Маккаби" - Ицкхаки вместо Митровича.
62. Ярмоленко опасно простреливал с лицевой линии - Гонсалес в борьбе с защитником нарушил правила.
63. Атаку "Маккаби" срывает нарушение киевлян на Вермуте в центре поля.
64. Предупреждение Хачериди - второй Бен Хаим рвался к воротам на всех парах и выигрывал позицию.
65. Захави пробил со штрафного - выше ворот.
66. Велозу совершил проход в сторону ворот соперника и заработал углвоой в борьбе с Перецом.
67. Гонсалес подавал - Райкович отбил мяч кулаками.
68. Шовсковский вновь ошибается на выходе - второй Бен Хаим головой пробил мимо.
69. Еще один фланговый проход Бен-Хаима - мимо ворот.
70. Замена у "Динамо" - Буяльский вместо Велозу.
71. На Бен Хаиме вновь сфолили в центре поля. Судья ограничивается устным предупреждением.
72. Альберман в борьбе с Мораесом выбивает мяч в аут и предотвращает атаку "Динамо".
73. Серия взаимных ошибок в центре поля - мяч у "Динамо".
74. Вновь игроки "Маккаби" дошли до штрафной "Динамо" и не более того - Шовковский выбил мяч ближе к центру поля.
75. Предупреждение получает второй Бен Хаим - локтем грубо сыграл против Мораеса.
76. СИДОРЧУККК!!!! Супермомент у игроки "Динамо", но не сумел как следует подстроиться под мяч и нанес корявый удар. Мяч в руках у Райковича.
77. ЗАХАВИ! Едва не расстрелял ударом "ножницами" ворота Шовковского. Красивый момент.
78. Замена у "Динамо" - Вида вместо Гонсалеса.
79. Замена у "Маккаби" - Миха вместо Вермута.
80. Предупрежедние Антунешу - сыграл грубо в ноги Даса.
81. Замена у "Динамо" - Кравец вместо Морайеса.
82. На Ярмоленко нарушили правила у угла штрафной - опасный стандарт для киевлян.
83. Неудачно разыграли штрафной гости - удар из-за пределов штрафной получился слишком неточным. Мяч пролетел гораздо выше ворот.
84. Захави пытается идти в атаку - Вида легко прерывает маневр выбивая мяч в аут.
85. Еще один момент у Захави - и вновь защитники "Динамо" блокируют его навес с фланга.
86. Буяльский не смог воспользоваться ошибкой соперника и упустил мяч на лицевой линии.
87. Миха в подкате не достал мяч и в борьбе с Антунешом упустил его - удар от ворот.
88. Продолжает безуспешно атаковать "Маккаби" - теперь Вида выбивает мяч из вратарской после потенциально опасного навеса.
89. И еще одна атака "Маккаби" - мяч прикатывается к Шовковскому...
90. Арбитр добавил 3 минуты.
МАТЧ ОКОНЧЕН!
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!
Спасибо за внимание!