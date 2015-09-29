Лига чемпионов, 2-й тур, "Маккаби" - "Динамо" - 0:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Хайфе на стадионе "Самми Офер" состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сильнейшая команда Израиля "Маккаби" (Тель-Авив) примет чемпиона Украины киевское "Динамо".

Встречаются команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице Группы G.

Киевское "Динамо" в стартовом матче турнира на своем поле сыграло вничью с португальским "Порту", сумев избежать поражения лишь на последних минутах игры - 2:2. В то же время, "Маккаби" не смог избежать разгрома от фаворита группы английской "Челси" в Лондоне - 4:0.

"Маккаби" проводит свои матчи на новом стадионе в Хайфе, который отвечает всем требованиям международных футбольных организаций (ФИФА и УЕФА). Он был открыт в августе 2014 года и вмещает свыше 30 тыс. зрителей. Если раньше "Маккаби" все домашние матчи проводил на арене "Блюмфелд" в Тель-Авиве, то сейчас, выступая в Лиге чемпионов, решил провести игру на самом новом и современном стадионе Израиля.

Тренер "Маккаби" Славиша Йоканович надеется, что команда сможет навязать Киеву борьбу в первом домашнем матче основной сетки Лиги чемпионов за 11 лет. "То, что произошло на "Стэмфорд Бридж" (в матче с "Челси"), - уже история. Жду, что мы сможем навязать Киеву борьбу. Надо верить в себя. Будет ли ничья хорошим результатом? Зависит от того, как будет складываться игра. Произойти может все что угодно, мы должны быть к этому готовы. Победа в чемпионате пришлась ко двору, смогли поднять веру в свои силы после первого тура. В Лиге чемпионов не имеет значения, есть в составе тот или иной игрок или нет, тут важна вся команда целиком. Постараемся показать свой максимум".

В свою очередь, наставник киевлян Сергей Ребров отмечает: "Соперник играет в динамичный футбол, плюс в его составе есть очень хорошие, индивидуально сильные футболисты. Есть костяк команды, причем серьезный. Делая вывод из тех матчей, что я видел, это организованная команда с сильной линией атаки. Мы это показали своим ребятам и разобрали".

Команды встречались на групповом этапе Лиги Европы УЕФА-2011/12. Матч в Тель-Авиве завершился со счетом1:1, а в Киеве - 3:3. Тогда команды заняли 3-4 места в группе ("Динамо" оказалось выше) и завершили борьбу в еврокубках после группового этапа, пропустив в плей-офф турецкий "Бешикташ" (Стамбул) и английский "Сток Сити".

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче фаворитом является "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,88 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,31 к 1, а на победу "Маккаби" - 4,26 к 1.

Матч "Маккаби" - "Динамо" начнется в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Шалом!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Маккаби Т-А: 95. Райкович, 2. Даса, 18. Тиби, 26. Таль Бен-Хаим - 1, 6. Альберман, 24. Митрович, 28. Вермут Г., 42. Перец, 7. Захави Э., 9. Бен-Басат, 22. Рикан

Запасные: 1. Лифшиц, 20. Бен-Харуш, 27. Рали, 31. Гарсия, 10. Ицхаки, 11. Бен-Хаим - 2, 15. Миха

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 34. Хачериди, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д.

Запасные: 23. Рыбка, 24. Вида, 8. Петрович Р., 9. Морозюк, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 22. Кравец.

В сегодняшнем матче явным фаворитом считается "Динамо". И об этом говорит всё - индивидуальная разница в классе исполнителей, результаты первых матчей, котировки букмекерских контор... НО! Игра проходит на выезде, где, как известно, и стены помогают. Поможет ли хозяевам в этот раз? Или "Динамо" сможет избежать ненужной сенсации и потери очков?

Узнаем в течение ближайших полутора часов игрового времени...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Маккаби" начинает... и теряет мяч после трех пасов. "Динамо" сразу берет игру в свои руки.

2. Митрович не смог получить мяч после паса Вермута. Защитники киевлян плотно играют.

3. Антунеш активно играет на фланге - пока не результативно

4. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ЯРМОЛЕНКООООООООО!!!!! 0:1.

5. Гонсалес оказался в середине поля и выдал шикарный пас на Ярмоленко отрезав всю линию обороны израильтян - форвард "Динамо" ударом впритирку со штангой открывает счет.

6. Поведя в счете киевляне спокойно катают мяч в центре поля.

7. Рыбалка нарушает правила в центре поля - штрафной в пользу "Маккаби".

8. Ничего путного не сумели создать израильтяне из розыгрыша штрафного...

9. ГОЛ??? НЕТ!!!! Захави - вне игры. Очень похожий гол на тот, что забил Ярмоленко. Но... Чуть ближе к воротам оказался Захави чем последний защитник.

10. Подобие атаки "Динамо" - мяч легко забирает Райкович.

11. Бен-Басат оказался на ударной позиции и готов был расстрелять ворота Шовковского, но мяч в последний момент выбили защитники.

12. Митрович разыграл угловой с Риканом - неудачно. Мяч вновь уходит на угловой.

13. И вновь ничего не получилось у "Маккаби" - Альберман откинул мяч защитнику.

14. Силва остро навешивал в штрафную - защитники начеку. Отбили атаку.

15. Вторую волну завершал ударом из-за линии штрафной Антунеш - выше ворот.

16. Сидорчук совершает совершенно необязательный фол на Альбермане в центре поля.

17. В ответ на Данило фолит игрок "Маккаби" Перец.

18. В борьбе сидорчука и Переца у кромки поля израильтятнин зарабатывает аут.

19. Предупреждение получает Бен-Басат - совершенно неоправданный и глупый фол на Данило на чужой половине поля.

20. Не прошел потенциально очень острый пас Антунеша в центр штрафной - зщитники заблокировали.

21. Удар Данило из-за пределов штрафной - вратарь легко забирает мяч. Быстрая атака у "Динамо" получилась.

22. Ярмоленко катает мяч с партнерами в центре поля...

23. Теперь Мораес пробил из-за пределов штрафной - мимо. Благодаря касанию пяткой Бен Хаима - угловой.

24. Ярмоленко с угла закрутил мяч прямо в руки Райковичу.

25. "Маккаби" контролирует мяч, но Альберман с Митровичем никак не могут начать атаку. Защитники "Динамо" играют слишком плотно.

26. Долетел мяч до штрафной Шовковского - Бен-Басат не смог дотянуться и замкнуть навес головой.

27. Теперь Бен-Басат отдавал с фланга передачу на Захави, но тот не успел замкнуть пас...

28. Очередной пас из глубины поля в атаку "Маккаби" - слишком сильный. Захави остается без мяча.

29. Хачериди отдавал пас из глубины поля - мяч пролетел слишком сильно в сторону Райковича.

30. В ответной атаке Захави обыграл Хачериди и пробил по воротам - Шовковский отправил мяч на угловой.

31. Неудачно разыграли угловой израильтяне.

32. Опаснейшая атака "Динамо" - Мораес бьет прямо в руки Райковичу. А затем Бен-Хаим выбивает мяч на угловой.

33. После розыгрыша углового Велозу бьет и попадает в Захави.

34. Ярмленко вновь получил мяч из центра поля и пробил с угла штрафной - прямо в урки Райковичу.

35. Гонсалес попытался начать атаку "Динамо", но первый же пас пришелся в защитника "Маккаби".

36. Предупреждение Велозу - нарушение на Вермуте в самом центре поля.

37. БЕН-БАСАТ!!!! Шикраный момент имел нападающий "Маккаби", но замкнул навес ударом головой мимо ворот. Чуть-чуть мимо...

38. Продолжает атаковать "Маккаби" - Альберман бьет в Рыбалку.

39. Ярмоленко на фланге проигрывает борьбу защитнику "Маккаби" - аут.

40. Ничего не смогли создать после вброса мяча из-за боковой гости...

41. Даса делал опасную передачу на Бен-Басата - мяч пролетел на неудобной для форварда высоте.

42. Гонсалес бьет с дальней дистанции - мяч рикошетом от защитника прилетает к Райоквичу. Слишком много сегодня атакуют динамовцы с дальней дистанции.

43. Угловой подали израильтяне - удар у Захави не получился, а ошибку Шовковского, не сумевшего поймать мяч, исправили защитники.

44. Хачериди жестко, но в рамках правил, сыграл против соперника в своей штрафной. Пенальти нет.

45. Захави вновь получает острейший пас - и вновь вне игры...

ПЕРЕРЫВ

Крайне неоднозначным получился первый тайм. "Динамо" быстро забило гол и, казалось, потеряло интерес к игре. К счастью, соперник не успел воспользоваться такой вальяжностью украинцев, а гол Захави был забит с нарушением правил. Игрок находился в явном оффсайде. Затем "Маккаби" временами имел преимущество, хозяева много комбинировали у ворот соперника и таки заставили киевлян посерьезнее относиться происходящему на поле. В концовке тайма "Динамо" вновь захватило контроль над мячом.

В общем, на данный момент гипотетическая победа "Динамо" выглядит волне реальной и, что самое главное, заслуженной. Но, легкой она точно не будет. И именно это должен донести в перерыве своим подопечным в раздевалке Сергей Ребров.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Замена у "Маккаби" - Таль Бен-Хаим II вместо Бен-Басата

47. Предупреждение получает Рикан - нарушение на Ярмоленко в центре поля.

48. Первая атака "Динамо" - Велозу попадает в руку защитника. Судья ограничился угловым... ПЕНАЛЬТИ БЫЛ!!!

49. Подача углового - мяч летит в руки Райковича.

50. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МОРАЕСССССС!!!! 0:2.

51. Гонсалес совершил шикарный проход, отдал мяч Мораесу - тот изящным ударом в верхний угол ворот делает счет 2:0.

52. Поптыку атаки "Маккаби" прерывает Данило, выбивая рикошетом от защитника мяч в аут.

53. Вторая волна атаки "Маккаби" - второй Таль Бен Хаим нарушает правила в атаке.

54. Очередной угловой подают хозяева поля - вновь неудачно.

55. В ответ Мораес бьет с центра поля - мяч проходит мимо ворот.

56. После второго гола игра заметно успокоилась. Израильтяне смирились?...

57. Штрафной пробили игроки "Маккаби" - Захави едва не поразил цель. Мяч прошел прямо над перекладиной.

58. Нет, не успокился "Маккаби" - атакует. Бен-Хаим потерял мяч в борьбе с Данило. Но атакуют же...

59. В ответной атаке Ярмоленко едва не вышел один на один с вратарем, но в борьбе с защитником упустил снаряд на уголовой.

60. Киевляне неудачно разыграли угловой, первый Бен Хаим выбил мяч.

61. Замена у "Маккаби" - Ицкхаки вместо Митровича.

62. Ярмоленко опасно простреливал с лицевой линии - Гонсалес в борьбе с защитником нарушил правила.

63. Атаку "Маккаби" срывает нарушение киевлян на Вермуте в центре поля.

64. Предупреждение Хачериди - второй Бен Хаим рвался к воротам на всех парах и выигрывал позицию.

65. Захави пробил со штрафного - выше ворот.

66. Велозу совершил проход в сторону ворот соперника и заработал углвоой в борьбе с Перецом.

67. Гонсалес подавал - Райкович отбил мяч кулаками.

68. Шовсковский вновь ошибается на выходе - второй Бен Хаим головой пробил мимо.

69. Еще один фланговый проход Бен-Хаима - мимо ворот.

70. Замена у "Динамо" - Буяльский вместо Велозу.

71. На Бен Хаиме вновь сфолили в центре поля. Судья ограничивается устным предупреждением.

72. Альберман в борьбе с Мораесом выбивает мяч в аут и предотвращает атаку "Динамо".

73. Серия взаимных ошибок в центре поля - мяч у "Динамо".

74. Вновь игроки "Маккаби" дошли до штрафной "Динамо" и не более того - Шовковский выбил мяч ближе к центру поля.

75. Предупреждение получает второй Бен Хаим - локтем грубо сыграл против Мораеса.

76. СИДОРЧУККК!!!! Супермомент у игроки "Динамо", но не сумел как следует подстроиться под мяч и нанес корявый удар. Мяч в руках у Райковича.

77. ЗАХАВИ! Едва не расстрелял ударом "ножницами" ворота Шовковского. Красивый момент.

78. Замена у "Динамо" - Вида вместо Гонсалеса.

79. Замена у "Маккаби" - Миха вместо Вермута.

80. Предупрежедние Антунешу - сыграл грубо в ноги Даса.

81. Замена у "Динамо" - Кравец вместо Морайеса.

82. На Ярмоленко нарушили правила у угла штрафной - опасный стандарт для киевлян.

83. Неудачно разыграли штрафной гости - удар из-за пределов штрафной получился слишком неточным. Мяч пролетел гораздо выше ворот.

84. Захави пытается идти в атаку - Вида легко прерывает маневр выбивая мяч в аут.

85. Еще один момент у Захави - и вновь защитники "Динамо" блокируют его навес с фланга.

86. Буяльский не смог воспользоваться ошибкой соперника и упустил мяч на лицевой линии.

87. Миха в подкате не достал мяч и в борьбе с Антунешом упустил его - удар от ворот.

88. Продолжает безуспешно атаковать "Маккаби" - теперь Вида выбивает мяч из вратарской после потенциально опасного навеса.

89. И еще одна атака "Маккаби" - мяч прикатывается к Шовковскому...

90. Арбитр добавил 3 минуты.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

Спасибо за внимание!