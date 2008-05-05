Результаты 37 тура английской Премьер-лиги

00:04, 05 мая 2008
Спорт
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Арсенал не намерен сдаваться

4 мая состоялись два матча 37 тура английской Премьер-лиги

Арсенал - Эвертон 1:0 (Бендтнер 76)

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 (Торрес 59)

Напомним, что накануне завершились матчи:

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 4:1 (Роналду 3, 24, Тевес 26, Каррик 59 - Аштон 28)

Миддлсбро - Портсмут 2:0 (Ригготт 40, Тунджай 53) 

Рединг - Тоттенхэм 0:1 (Кин 16)

Фулхэм - Бирмингем 2:0 (Макбрайд 52, Невланд 87) 

Астон Вилла - Уиган 0:2 (Валенсия 52, 63)

Блэкберн - Дерби 3:1 (Санта Крус 45, 77, Робертс 74- Миллер 19)

Болтон - Сандерленд 2:0 (Диуф 42, Мэрфи 83 автогол)

Матчем Ньюкасл - Челси 5 мая завершается 37-й тур. Без его результата команды расположились так:

МЮ - 84 очка, Челси - 81, Арсенал - 80, Ливерпуль - 73.

Эвертон - 62, Астон Вилла - 59, Блэкберн - 58, Портсмут - 57, МСити - 55, Вест Хэм - 48, Тоттенхэм - 46, Ньюкасл - 43, Уиган - 40, Миддлсбро и Сандерленд - по 39, Болтон - 36.

Фулхэм и Рединг - по 33, Бирмингем - 32, Дерби - 11

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