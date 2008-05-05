Результаты 37 тура английской Премьер-лиги

Арсенал не намерен сдаваться

4 мая состоялись два матча 37 тура английской Премьер-лиги Арсенал - Эвертон 1:0 (Бендтнер 76) Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 (Торрес 59) Напомним, что накануне завершились матчи: Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 4:1 (Роналду 3, 24, Тевес 26, Каррик 59 - Аштон 28) Миддлсбро - Портсмут 2:0 (Ригготт 40, Тунджай 53) Рединг - Тоттенхэм 0:1 (Кин 16) Фулхэм - Бирмингем 2:0 (Макбрайд 52, Невланд 87) Астон Вилла - Уиган 0:2 (Валенсия 52, 63) Блэкберн - Дерби 3:1 (Санта Крус 45, 77, Робертс 74- Миллер 19) Болтон - Сандерленд 2:0 (Диуф 42, Мэрфи 83 автогол) Матчем Ньюкасл - Челси 5 мая завершается 37-й тур. Без его результата команды расположились так: МЮ - 84 очка, Челси - 81, Арсенал - 80, Ливерпуль - 73. Эвертон - 62, Астон Вилла - 59, Блэкберн - 58, Портсмут - 57, МСити - 55, Вест Хэм - 48, Тоттенхэм - 46, Ньюкасл - 43, Уиган - 40, Миддлсбро и Сандерленд - по 39, Болтон - 36. Фулхэм и Рединг - по 33, Бирмингем - 32, Дерби - 11

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter