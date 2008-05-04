Результаты 28 тура чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 28 тур чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Карпаты 2:0 (Селезнев 17, Евсеев 75)

Таврия - Днепр 0:1 (Мазилу 74)

Заря - Нефтяник 1:0 (Цимакуридзе 36 пен.)

Напомним, что ранее сыгранные матчи тура завершились так:

Закарпатье - Динамо 1:4 (Крайя 16 пен. - Юссуф 34, Бангура 37, 88, 90+2)

Ворскла - Металлург Д 2:0 (Чичиков 58, Цурри 75 пен.)

Шахтер - Кривбасс 1:0 (Фернандиньо 80)

Черноморец - Металлург З 1:1 (Мельо 2 - Гришко 85 автогол)

Металлист - ФК Харьков 2:0 (Девич 58 пен., 61).

Таким образом, в верхней части таблицы без перемен: Шахтер 68, Динамо 67, Металлист 61, Днепр 57.

Таврия сохраняет 43 очка и пятое место, к ней приблизился Арсенал с 40 очками.

Дальше идут Черноморец 37, Ворскла 35, Металлург З 34, Металлург Д 30, Карпаты 29, Кривбасс 28, Заря 28, ФК Харьков 26, Нефтяник 22, Закарпатье 18. Примечательно, что пока лидеры неуклонно набирают очки, аутсайдеры их неуклонно теряют: из шести команд, замыкающих таблицу, ни одна, кроме Зари, не набрала очков.