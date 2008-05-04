На тренировке скончался 19-летний футболист «Сатурна»

В воскресенье, 4 мая, на тренировочной базе клуба российской премьер-лиги «Сатурн», располагающемся в подмосковном Кратове, скончался 19-летний футболист сборной Кирилл Спасский, передает «Чемпионат.Ру».Ещё вчера молодой хавбек вместе с партнёрами по команде фотографировался вместе с кубком Лиги чемпионов, который привозили в Раменское, а сегодня утром его не стало.

Кирилл Спасский выступал за молодежную команду «Сатурна». Причина смерти молодого спортсмена пока не установлена, но медики предполагают, что он умер от болезни сердца.

Точная причина смерти Спасского будет установлена после вскрытия, запланированного на 6 мая.