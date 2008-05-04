Великобритания поможет болельщикам «Зенита» в выдаче виз

13:08, 04 мая 2008
Спорт
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Матч состоится 14 мая

В период с 1 по 14 мая визовая служба посольства Великобритании в России будет оформлять визы только российским болельщикам, желающим посетить финал Кубка УЕФА в Манчестере 14 мая.

«Оформление виз для всех остальных категорий заявителей приостановлено, чтобы сотрудники визового отдела смогли вовремя обработать все заявления болельщиков "Зенита"», — отметили в диппредставительстве. По данным футбольного клуба, в Манчестер могут отправиться до 11 тыс. болельщиков.

Коммерсант

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