Великобритания поможет болельщикам «Зенита» в выдаче виз
13:08, 04 мая 2008Спорт
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Матч состоится 14 мая
В период с 1 по 14 мая визовая служба посольства Великобритании в России будет оформлять визы только российским болельщикам, желающим посетить финал Кубка УЕФА в Манчестере 14 мая.
«Оформление виз для всех остальных категорий заявителей приостановлено, чтобы сотрудники визового отдела смогли вовремя обработать все заявления болельщиков "Зенита"», — отметили в диппредставительстве. По данным футбольного клуба, в Манчестер могут отправиться до 11 тыс. болельщиков.
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