Министр спорта России боится лететь в Швейцарию из-за скандала в ФИФА

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что опасается ездить в Швейцарию на мероприятия ФИФА, так как вокруг организации разворачиваются скандалы, носящие не совсем справедливый характер, сообщает Р-Спорт.

"Я уже боюсь ездить в Швейцарию. Все, что происходит вокруг ФИФА, не совсем справедливо", - сказал Мутко журналистам.

Ряд высокопоставленных чиновников ФИФА преследуются по различным делам о коррупции, а дело против президента организации Йозефа Блаттера на прошлой неделе открыло Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ).

Вместе с тем, по словам Мутко, уголовное дело против Блаттера никак не влияет на проведение ЧМ-2018 по футболу в России.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Начиная с 2014-го года руководители ряда стран и международных организаций регулярно призывают ФИФА отобрать право проведения ЧМ у России. Также раздавались призывы бойкотировать турнир, в случае его проведения в РФ.