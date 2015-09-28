Тренер "Севильи": Коноплянка неплохо адаптируется к новой команде

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что хавбек клуба Евгений Коноплянка неплохо адаптируется к новой команде, сообщает Спорт-Экспресс.

- Игра против "Ювентуса" - отличная возможность показать всей Европе, на что мы способны, - цитирует Football Espana Эмери. - Мы встречаемся с финалистами Лиги чемпионов, выдающейся командой, и наша задача - показать себя с лучшей стороны. Мы обязаны помочь Коноплянке адаптироваться к нашему футболу. Он классный игрок с мощным ударом, но он обязан найти свою позицию на поле. Мы стараемся вписать его в состав, и если он продолжит в том же духе, то уверен, он станет важным игроком.

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Игрок сборной Украины присоединился к андалусийцам перед началом сезона и на данный момент забил 3 гола в 7 матчах чемпионата Испании, Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.

Матч "Ювентус" - "Севилья" состоится 30 сентября, начало - в 21.45.