Украинец Эльянов свел вничью первые две партии полуфинала Кубка мира по шахматам

Украинец Павел Эльянов и экс-украинец Сергей Карякин, представляющий Россию, завершили вничью первые две партии матча 1/2 финала Кубка мира по шахматам в Баку, сообщает официальный сайт соревнований.

В первой партии с классическим контролем времени соперники сделали по 77 ходов. после чего у игравшего белыми Эльянова образовалось преимущество в одну пешку, но позиция на доске была абсолютно равной. А сегодня, когда украинец играл черными соперники уже после розыгрыша дебюта, на 14-м ходу, согласились на ничью.

Судьба матча и путевки в финал будет решена во вторник, 29 сентября, в дополнительных партиях с укороченным контролем времени. Сначала будут сыграны две партии в "быстрые" шахматы, затем (при необходимости) "блиц", "суперблиц" и армагеддон.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по шахматам проходит в Баку (Азербайджан) с 10 сентября по 5 октября.