Французский ПСЖ порекомендовал своим болельщикам не ехать на матч ЛЧ с "Шахтером" во Львов

Французский футбольный клуб "Пари-Сен-Жермен" рекомендует своим болельщикам воздержаться от поездок во Львов на матч Лиги чемпионов УЕФА против украинского "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба.

"Учитывая политическую ситуацию в Украине, "Пари-Сен-Жермен" не будет организовывать поездки своих болельщиков. ПСЖ также настоятельно рекомендует своим фанатам не ехать в Украину самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - ПСЖ состоится 30 сентября во Львове. Игра начнется в 21.45.

"Шахтер" проводит свои домашние матчи в еврокубках во Львове начиная с сезона 2014/15. Ни одного инцидента во время этих игр зафиксировано не было.